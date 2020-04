Rompe aislamiento y es perseguido por rinoceronte en Nepal

NEPAL.-Desde ya hace algunas semanas poco más del tercio de la población mundial ha vivido en un autoconfinamiento debido a la pandemia de Covid-19, razón por la cual en muchas naciones del planeta se han impuesto medidas estrictas de reclusión en los hogares con el fin de evitar más contagios.

Uno de estos países que ha implementado un toque de queda con este fin es Nepal, donde un hombre decidió romper el aislamiento, sin embargo, seguramente no tendrá muchas ganas de volver hacerlos pues fue disuadido por un enorme rinoceronte.

A través de un material publicado en redes sociales se puede ver como las calles de una localidad nepalí algunas personas desafiaron el confinamiento, pero llamó la atención el caso de un sujeto que se encontró con un enorme rinoceronte que caminaba por las calles con total tranquilidad debido a la ausencia humana.En el video se puede ver cómo el animal avanza sin que nadie le moleste, hasta que un chico distraído se interpone en su camino, y entonces el cuadrúpedo hace ademán de embestir.

Con tan solo ver el tamaño de la bestia y su cuerno basó para que esté distraído peatón emprendiera la huida, seguramente sin ganas de volver a romper la cuarentena, acto seguido el rinoceronte, tras perseguirlo por unos cuantos metros continúa su camino sin ninguna preocupación.

So this #rhino thought to take things in his own hand. Went for an inspection. Btw rhino venturing out from forest happens a lot, even without lockdown. Forward. pic.twitter.com/Ck1sft3Emb

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 6, 2020