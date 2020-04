Decretan Cámaras de Comercio suspensión de pagos por emergencia La suspensión de pagos decretada por los líderes del comercio organizado de Tamaulipas se dio con base en las siguientes consideraciones:

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco-Servytur), del Estado de Tamaulipas, en acuerdo con las Cámaras de Comercio que la integran, acordó este viernes en una reunión videoconferencia en la cual estuvieron enlazados los Presidentes de las Cámaras De Comercio del Estado, mismas que representan cerca de 20 Mil Empresas Pequeñas, Medianas y Grandes a DECRETAR una “suspensión para el pagos de impuestos y servicios a los tres niveles de gobierno”, informó Julio César Almanza Armas, Presidente de la Federación De Cámaras de Comercio de Tamaulipas.

Participaron en la Reunión los Presidentes las Cámaras de Comercio de Reynosa, Río Bravo, Victoria, Matamoros, San Fernando, Valle Hermoso, Mante, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Camargo, Tampico, Madero y Altamira, así como los directivos de la FECANACO.

La suspensión de pagos decretada por los líderes del comercio organizado de Tamaulipas se dio con base en las siguientes consideraciones y puntos que fueron leídos y aprobados durante la reunión, por el secretario de FECANACO Roberto Cruz Hernandez.

A) Ante la emergencia del COVID-19 La Federación a tomado una actitud represiva y retadora a los empresarios obligándoles a seguir pagando impuestos, servicios, salarios, ordenado que los trabajadores se vayan a sus casas, esto sin brindar ninguna situación de certeza, apoyo o condonación de servicios públicos y fiscales.

B) Mexico está actuando a la inversa de casi la totalidad de países desarrollados que también enfrentan la emergencia, en los cuales sus gobiernos paralelo a la situación de salud, apoyan a los empresarios para mantener las fuentes de empleo, otorgan estímulos fiscales y créditos emergentes.

C) Cerca del 54% del Empleo Formal del Estado es generado por los empresarios del Comercio, Servicios y Turismo que aunque tengan, imaginación, creatividad, buena voluntad, deseos de apoyar a sus trabajadores y todas las buenas intenciones hacia su personal, sin ingresos y con los negocios cerrados se ven imposibilitados para seguir pagando sueldos, impuestos, servicios por lo que lo que la eliminación de fuentes de empleo y falta de capacidad de pago no es un capricho si no una necesidad de subsistencia ante la apatía de los gobiernos.

D) En tres semanas, de acuerdo a datos del IMSS Tamaulipas perdió casi la mitad de los empleos ganados a lo largo del año pasado, producto directo de la negativa de los gobiernos estatal y federal de crear fondos de contención económica y apoyos, derivando en la pérdida de 12,657 puestos de trabajo, situación que tiende a agravarse por día.

E) Tamaulipas se ha colocado entre los cinco estados con mayor desocupación entre el 13 de marzo hasta el 6 de abril, lo que deja a igual número de familias indefensas, sin prestaciones sociales y servicio médico institucional.

F) El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un padrón 33 mil empleadores y de esos entre el 7 y 10 por ciento disminuyo su plantilla laboral porque carece de liquidez para pagar su permanencia en este periodo de cierres obligatorios de negocios y aislamiento social.

G) Se estima que el 30% de las PYMES podrían cerrar antes de finalizar el tercer trimestre del año y las que resistan deberán prescindir de entre el 40% y 60% de su personal, debiendo valorar criterios como antigüedad, eficiencia y montos de sueldos ya que las empresas se verán obligadas a hacer lo mismo con menos personal afrontando el hecho que vendrán demandas laborales.

Estos criterios y valoraciones han incidido para que la Federación de Cámaras de Comercio y sus cámaras integrantes DECRETEN de manera formal a una Suspensión en el pago de Impuestos Federales y Estatales así como de servicios, que incluye a nivel federal IVA, ISR, CFE, IMSS, INFONAVIT, A nivel estatal ISN, y Municipal Prediales y derechos; señalaron.