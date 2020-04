Fallece Gus Rodríguez, conductor de Nintendomanía Gus Rodríguez, fundador de Club Nintendo México en los 90, fue conductor del programa Nintendomanía y guionista del programa 'Derbez en Cuando', en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Gus Rodríguez, uno de los gamers más reconocidos en México, guionista y productor de televisión, murió a los 59 años.

Considerado como un maestro para los amantes de los videojuegos en la década de los 90, Gus Rodríguez fue el creador y conductor principal del programa Nintendomanía, el cual fue transmitido en TV Azteca en 1995, y en el cual explicaba las novedades y trucos de los videojuegos de la franquicia Nintendo, además de hablar de sus consolas hasta ese momento como NES, SNES, Gameboy, Virtual Boy y Nintendo 64.

En el programa, que se transmitió los sábados por la mañana, también aparecía su hijo Javier Rodríguez Ávila, así como Maggie Hegyi, Mark Tacher, Daniel Avilés y Alejandra Urdiain. «Gracias por todo pá, te voy a extrañar mucho. Sabes que siempre fuiste mi mayor ídolo», escribió en Twitter el hijo de Gus.

Gracias por todo pá, te voy a extrañar mucho. Sabes que siempre fuiste mi mayor ídolo pic.twitter.com/aYt2AOG3bP — Javier Rodriguez (@GRA10) April 11, 2020

Gustavo Rodríguez trabajó de la mano de Eugenio Derbez como narrador y guionista en los programas Al derecho y al derbez, Derbez en Cuando, XHDЯBZ y La familia P. Luche, en Televisa. El actor Eugenio Derbez lamentó la muerte de Gus Rodríguez, “mi cómplice, mi amigo, mi hermano”.

Hoy murió uno d mis más grandes amigos y compañeros d vida. Mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Creador d Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo q ahora soy. Genio de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano. Te vamos a extrañar @Elgusrodriguez pic.twitter.com/XeqLlc8Lh7 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 11, 2020

Dirigió el programa Vecinos, también en Televisa, y condujo los programas sobre videojuegos Power Up! Gamers, Zero Control, E-Sports de Zero Control, Retro Game y, en la actualidad, Game-Volution.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO