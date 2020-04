Se exponen familias de campo a riesgos de salud Piden acciones para informar a población en comunidades rurales

Pánuco.-Si el nivel de desinformación que prevalece en las zonas urbanas es complicado, a esto se suma que la gran cantidad de comunidades rurales retiradas de la cabecera municipal derivan en que muchas familias desconozcan las medidas sanitarias y acudan a la ciudad sin las menores precauciones.

Lamentablemente en las últimas semanas se sigue observando familias completas que caminan por las calles entre ellas menores de edad adultos mayores grupos que a veces alcanzan hasta los 10 integrantes y que cuestionado sobre las medidas de la contingencia de salud aseguran ignorar totalmente el problema.

Por ello Es necesario que el sector salud o las autoridades apliquen un esquema para perifonear en sitios y poblados indicando los riesgos y las medidas que se deben de tomar para no exponerse de forma innecesaria.

Por desgracia es una cuestión de cultura ya que la gente que aún conociendo las medidas se mantiene en un grave nivel de incredulidad y no las aplican.

Esto considerando que esta es una enfermedad que solamente afecta a personas de la tercera edad o a diabéticos y que ellos no corran riesgos graves y la pueden superar Por lo cual no utilizan cubrebocas no usan gel o desinfectantes.