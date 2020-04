Sigue la afluencia en calles y tianguis de Ciudad Victoria Los tianguis atrajeron a una buena cantidad de gente, a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias

A pesar de las constantes recomendaciones de la autoridad sanitaria, este domingo pudo apreciarse una gran afluencia en algunos lugares de la ciudad como los tianguis.

Desde temprano, se pudo apreciar que la instalación de estos espacios comerciales ocurrió prácticamente de manera normal, a pesar de los constantes exhortos de la Coepris para mantener cerrados los negocios considerados no esenciales.

Ciudadanos entrevistados ayer por la mañana aseguraron no temer a un posible contagio. “La situación no es tan grave, yo creo que todavía se puede salir a hacer algunas cosas”, respondió un hombre que caminaba entre los puestos del tianguis de La Paz. “Yo creo que nos quieren asustar nada más, ahí por mi casa no conozco a nadie que se haya enfermado”.

Al mismo tiempo, se pudo apreciar una cantidad importante de personas que acudieron a realizar compras en estos lugares.

Desde hace al menos una semana, el gobierno del estado endureció las medidas para suspender todas las actividades que no sean consideradas prioritarias.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca detalló la lista de los únicos negocios que podían seguir abiertos. Entre ellos, se cuentan gasolineras, caseras, purificadoras de agua, ferreterías, veterinarias, supermercados, tiendas de comida, restaurantes solo para llevar, entre otros.

En ese sentido, la Secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa Molina fue reiterativa en su llamado a quedarse en casa, por ser la forma más efectiva de cortar la transmisión del virus, a extremar las medidas de higiene y a proteger a los adultos mayores de 60 años.