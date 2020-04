Compraría Tamaulipas pruebas rápidas de Covid-19 en Texas Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, podrían comprar pruebas rápidas a laboratorios de Texas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, podrían comprar pruebas rápidas a laboratorios de Texas, como acción para detectar contagios en estas entidades y atender a los pacientes.

Lo anterior a propuesta del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, durante la video conferencia que los tres mandatarios sostuvieron con autoridades de Texas.

El mandatario tamaulipeco, propuso homologar la aplicación de pruebas rápidas para detectar contagios en las entidades involucradas, “pruebas rápidas se están llevando a cabo en Texas. Hay que normar ese criterio y ver la posibilidad de que dichos laboratorios nos vendan estas pruebas rápidas que nos ayudarían en gran medida a mantener un control de la enfermedad en la frontera”.

Participaron en la reunión, por video conferencia, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Miguel Riquelme Solís, de Coahuila; y Javier Corral Jurado, de Chihuahua.

En su participación, el gobernador de Tamaulipas, solicitó a las autoridades migratorias estadounidenses que las deportaciones se realicen de forma ordenada y en horarios bien establecidos.

“Debemos asegurarnos de que los repatriados o deportados los tengamos en horas hábiles; es necesaria mayor comunicación para garantizar que quienes regresan a México puedan ser revisados y confirmar que no vengan contagiados para evitar la propagación del virus”.

Y llamó a evitar viajes no esenciales de Estados Unidos hacia México sin que esto afecte la dinámica comercial y productiva que caracteriza a la frontera de ambos países.

“Hay que fortalecer el comercio, pero debemos tener más restricciones en lo que tiene que ver con los viajes no esenciales de turistas y visitantes. Esto ayudaría en gran medida a frenar la propagación del virus en ambos lados de la frontera”, señaló.

Por parte de Texas participaron los Congresistas Henry Cuellar y Kent Hance; el consejero de Seguridad y Comercio Fronterizo, Nelson Balido; así como representantes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), de la Embajada de los Estados Unidos en México; del Departamento de Seguridad Interna; de la Oficina Global de Salud y Servicios Humanos; y de la Fuerza de Tarea Conjunta Oeste.