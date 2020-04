El jueves se define cuándo se levantará la cuarentena: AMLO 'Ya vamos a tener el diagnóstico definitivo de nuestros especialistas para conocer el comportamiento de la epidemia'

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que el jueves se entregará un informe para definir cuándo sería el momento más difícil y cuando se podrá estar en condiciones de levantar la cuarentena por coronavirus o COVID-19.

En su conferencia mañanera, AMLO manifestó: “Ya vamos a tener el diagnóstico definitivo de nuestros especialistas para conocer el comportamiento de la epidemia y para saber cuándo sería el momento más difícil y cuándo empieza a ceder, para con la decisión de los especialistas levantar poco a poco la cuarentena, siempre respetando a los especialistas, nos vamos a ajustar a eso, lo que nos importa es salvar vidas”.

Previamente, en un video vía Facebook, el presidente declaró que él quisiera levantar la cuarentena por coronavirus o COVID-19 el 10 de mayo, pero no está en sus manos la decisión, sino de los especialistas.

«A mi me gustaría iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente, desde luego con todo cuidado, con todas las recomendaciones, empezar el 10 de mayo, me gustaría muchísimo; ahí levantamos ya la situación de emergencia, continuamos cuidándonos porque espero que para entonces ya vayamos de salida, pero yo no soy especialista», aclaró.

En un mensaje en redes sociales, el primer mandatario adelantó que para el próximo jueves espera recibir un diagnóstico oficial por parte de la Secretaría de Salud y de esta manera estar en condiciones de tomar decisiones al respecto.

«Van a ser los médicos, los científicos o LópezGattel (quienes decidan): tenemos premios nacionales de ciencia que nos están ayudando, no voy a dejar de reconocerles su apoyo y espero que para el jueves de la semana próxima ya nos digan, nos den un buen diagnóstico para poder también avisar con tiempo y prepararnos», expresó.

El tabasqueño subrayó que si en dicho análisis de los expertos se determina que se requiere permanecer «más tiempo en casa», esa medida se tendrá que respetar. En el mismo mensaje dio a conocer que llegó a un acuerdo con asociaciones nacionales de hospitales médicos privados, que permitirá al Gobierno disponer por un mes de 3 mil 300 camas para atender a pacientes con COVID-19.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA