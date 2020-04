Columnas: Entre Líneas Falsos “redentores”

A más de un mes que la contingencia provocada por el coronavirus tiene al borde de la histeria a millones de mexicanos y mexicanos, es fecha que los tres ordenes de gobierno aún no establecen medidas concretas pero sobre todo contundentes de la manera en que habrá de apoyar la economía de las empresas, comerciantes y de familias enteras, quienes siguen con la angustia de enfrentar lo más complicado de la pandemia en los días por venir y no les falta razón.

Las autoridades siguen jugando y dando vueltas con las cifras y formas en que se habrá de destinar los tan mentados apoyos que siguen aterrizar donde deben de hacerlo.

La situación queda claro, ha sobrepasado las capacidades en muchos frentes, si bien es cierto que no se tiene experiencia si existe la noción al menos de lo que se debe de hacer de manera urgente.

No es posible que se tengan datos duros de los que sucede en torno a la contingencia y no sepan la manera de enfrentar la crisis principalmente la de entregar apoyos e insumos a quienes en estos terribles momentos lo necesitan.

Pese a lo que se diga empezando por las mentadas mañaneras donde el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR no se cansa de decir que se tiene todo bajo control respecto a la propagación por cierto cada vez más acelerada del virus.

La realidad sobrepasa toda clase de comentario que realice clínicas y hospitales incluyendo el ISSSTE e IMSS no tienen los insumos primarios para enfrentar como primera línea que son, los cientos de casos que día a día atiborran los mencionados nosocomios en el país.

No en balde la Organización Mundial de la Salud OMS ha dicho que una de las preocupaciones más sentidas, es precisamente los contagios que se están dando al por mayor justamente provocados por los enfermeros, médicos y personal asistente que atienden a los enfermos por la falta de equipo especializado.

El hecho no es ajeno a las instituciones públicas de salud más socorridas en el país como son el ISSSTE y el IMSS cuyo personal médico y administrativo no solo no cuenta con lo más básico para afrontar la contingencia como son guantes, cubre bocas y gel antibacterial sino que ahora, tienen que lidiar también con la paranoia de muchos inadaptados quienes los han estado agrediendo por ser según su óptica, portadores de contagio.

En ese sentido el apoyo que han recibido por parte de las autoridades de ambas instituciones ha sido ineficiente por decir lo menos, sus directivos han hecho caso omiso a las agresiones tanto que a la fecha no han emitido un solo comunicado de apoyo para sus empleados.

Igual las áreas sindicalizadas cuyo ominoso silencio raya en lo irresponsable, pero que tal cuando andan encampañados solicitando su apoyo, vaya líderes charros.

En fin mientras el presidente LOPEZ OBRADOR continúa con sus cifras y sin anunciar un verdadero plan de rescate, la situación se agrava peligrosamente pero sobre todo provoca con sus inexactitudes mayor incertidumbre y angustia entre millones de mexicanos y mexicanas, así las cosas.

En otro tema el enojo es mayúsculo en la cúpula de MORENA contra los diputados locales en Tamaulipas por haber apoyado la solicitud de un préstamo estatal cuando con anterioridad se habían comprometido de no hacerlo.

La situación rebasó los límites de los “jefes” del partido quienes consideraron como alta traición la acción implementada por sus legisladores, lo malo para ellos, es que palo dado ni dios lo quita.

Por lo pronto las eternas reyertas internas entre los morenistas siguen al orden del día lo ocurrido en días pasados, es solo es una raya más en el tigre.

En tanto luego de una redada más bien propagandística campaña disfrazada de apoyo a las personas por la contingencia por el COVID-19 hecha por parte de algunos servidores públicos, se dictó tajante “sugerencia” para que se suspendieran este tipo de actos de manera inmediata.

Explican y no le falta razón a la jerarquía pues muchos de los “redentores” confundieron la situación pretendiendo llevar agua a su molino en lugar de apoyar realmente a las familias en tan complicadas circunstancias.

En otro asunto a como van las cosas no tarda mucho para que uno de los múltiples acuerdos sustraídos en las reuniones sostenidas entre los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila pudiera ponerse en macha, se trata de muy posible prohibición de realizar viajes interestatales es decir, nadie viajaría sin existe una razón esencial para hacerlo.

El asunto no es para nada menor, pues luego sucederían muchos otros y cada vez más radicales.

En Nuevo Laredo aunque no se dice por su nombre, existe ya una especie de toque de queda, allá las autoridades tienen dicho que solo se permite a la ciudadanía andar en las calles de las 6 am y hasta las diez de la noche, así las cosas.

Correo: maguilar96@hotmail.com