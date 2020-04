IP se sigue sumando a la suspensión de pagos Diferentes organizaciones empresariales se siguen sumado a la convocatoria de suspensión de pago de impuestos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En estos momentos se está urgiendo a las autoridades federales un salvavidas ante el inminente cierre masivo de empresas ocasionado por esta debacle económica que ha provocado la contingencia sanitaria del COVID-19, por ello al menos en Tamaulipas las diferentes organizaciones empresariales se siguen sumado a la convocatoria de suspensión de pago de impuestos mientras dura la emergencia, y en tanto no se ofrezcan los apoyos necesarios que permitan a las empresas poder soportar esta crisis.

Julio Cesar Almanza Armas Vicepresidente de CONCANACO zona noreste en el país, y actual presidente de FECANACO en Tamaulipas dijo que esta convocatoria si bien no ha sido replicada por la organización nacional como tal, tampoco la ha reprobado, y al contrario en todos los estados comienzan a darse pronunciamientos similares, ya no se ve otra salida, luego de que la federación no está brindando las garantías económicas que necesitan las empresas para seguir operando una vez que transite esta crisis sanitaria y conservar el empleo.

Algunos líderes empresariales de otra regiones de México han manifestado su postura en el mismo sentido que nosotros, es posible que no todas las cámaras se sumen porque cada región es distinta pero nosotros sí mantenemos nuestra postura, porque cada vez hay más empresas cerradas y nos hace falta un salvavidas, por lo que urgió a las autoridades correspondientes a atender la situación, y reaccionar a un problema más serio que comienza a crecer como bola de nieve advirtió.

En estos momentos ya se ha comenzado a resentir los efectos de esta paralización de la economía, aún no se ha llegado al punto máximo de afectación porque hay quienes se mantienen trabajando pese a la situación que atraviesa el país pero inevitablemente habrá más cierres, porque cada vez se volverá más difícil sacar adelante los pagos de salarios y obligaciones fiscales. y los pronunciamientos de otras cámaras, representa el grado de afectación que registra el sector privado en todos sus ramos y la urgencia de una respuesta por parte del Gobierno federal.