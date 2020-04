Largas filas en bancos en Tampico y casas de empeño No todos respetaban sana distancia

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A pesar de los esfuerzos de las autoridades de evitar aglomeraciones al exterior de las instituciones bancarias muchos de los tarjetahabientes -no todos- respetan la sana distancia.

Este lunes fueron extensas filas a las afueras de instituciones bancarias de la zona centro de Tampico luego de que durante dos días jueves y viernes los bancos no laboraron.

La Razón constató que afuera del banco Banamex de la calle Francisco I Madero estaban formadas mas de cien personas ya que la fila daba vuelta por la calle Aduana.

Asimismo en la institución Bancomer de la calle César López de Lara donde se hacen dos filas, una de ellas daba vuelta por la calle Francisco I Madero donde las personas también debían aguantar los intensos rayos del sol.

Las instituciones bancarias fueron las primeras que tomaron medidas para evitar aglomeraciones al interior ya que solo permiten pasar 10 personas.

Pero en el caso del exterior solo hay unas cuantas líneas en el piso pero no suficientes en las banquetas, y las cuales no son respetados por todos.

En el caso de la institución de Banorte en la calle Carranza ahí los clientes si respetaban la sana distancia

Asimismo a las afuera de una sucursal de conocida casa de empeños que había estado cerrada, esta tarde había una fila de casi 40 personas al exterior.

Los servicios financieros están dentro del giro de negocios esenciales pero muchos de su usuarios no respetan las medidas de sana distancia.

A partir de hoy, será además obligatorio el uso del cubrebocas cuando las personas salgan a la vía pública.