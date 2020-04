Piden vigilancia en comercios Temen robos y vandalismo ante desesperación por pérdida de empleos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Lideres de comerciantes pidieron a las autoridades de seguridad que efectúen recorridos de vigilancia en los comercios cerrados ya que temen robos o vandalismo ya que hay muchas personas que ya no tienen empleo.

Misael Garrido Amador locatario de los mercados temporales de Tampico indicó que son miles de empleos los que se han perdido tanto formales como informales sumando cerca de 10 mil y si las personas no tienen apoyos económicos podrían desesperarse.

“En un momento algunas de estas personas que se quedaron sin empleo y no tengan dinero puede haber robos o vandalismo o incluso un estallido social y eso a nadie le conviene ni al pueblo ni a las autoridades” dijo.

Refirió que es urgente que se den los apoyos económicos a las personas que se han quedado sin empleo.

“Tampoco hemos visto a los señores diputados federales y locales que cuando necesitan de uno aquí andan y ahora no los vemos por aquí (…) Nosotros pedimos al señor presidente sea gestor para bajar recursos para todas esas personas que ya no tienen empleo” refirió.

Garrido Amador dijo que tampoco han visto apoyos por parte del gobierno federal a pesar de que anunció que se darán a los pequeños comerciantes.