Pondrían fin al Ascenso Mx La Liga Mx y Ascenso Mx (federativos), pusieron sobre la mesa la posibilidad de dar por terminado el certamen debido a que ningún cuadro tiene la certificación

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Ascenso Mx vive horas cruciales, ya que se filtró información el día de ayer que después de la reunión extraordinaria que tuvieron dueños de la división con Enrique Bonilla, presidente de la Liga y Ascenso Mx, se estudia dar por terminado el torneo, ya que ninguno puede ascender a primera división.

Bonilla habría declarado a equipos, que esa es una opción muy latente para los federativos y la liga, ya que no tiene caso exponer a jugadores y aficionados si ninguno está certificado.

Solo tres dueños estuvieron de acuerdo: Grupo Orlegi (Jaiba Brava), Dorados y Toros de Celaya. Los demás rechazaron la propuesta, aunque solo fue la presentación de la misma; no hubo votación y todo se definirá en próximos días o semanas.

La mayoría de los cuadros, optó porque se estudiara la opción de iniciar directamente el torneo desde los cuartos de final de la liguilla, ya con los equipos que están en zona de clasificación, la cual también será analizada por los altos mandos.

Cabe mencionar que desde hace par de meses, se tiene la idea por una parte de dueños de Liga Mx que se haga un torneo de desarrollo y desaparecer el ascenso como tal.

CORRECAMINOS A LO QUE SE DIGA

Ante esto, Correcaminos desde hace varias semanas ha dado la postura que acatará lo que se diga, siempre y cuando continue la competencia de cualquier forma, ya sea en fecha regular o liguilla.

La escuadra naranja informó que con sus jugadores no habrá problema alguno en cuanto al contrato, ya que no se les redujo nada de su salario.

Pero sí dejaron en claro que en caso de que la estancia de alargue más allá del contrato, ya no pagaran a jugadores, pues fue un compromiso que hicieron; pero sí ayudaran en temas de renta de casa o cosas materiales.

Respecto a la desaparición del torneo, indicaron que no están de acuerdo y pelearán para que haya ascenso, ante todas la instancias correspondientes, incluso estudian ir con la FIFA.

LIGA MX YA CONCLUYÓ CON TORNEOS JUVENILES

El 1 de abril la Liga MX determinó concluir todos los torneos juveniles, desde la Sub-13 hasta el Sub-20, con el objetivo de no poner en riesgo a los jugadores menores.

“Con el firme compromiso de no suspender el proceso de formación de nuestros jóvenes, se organizarán dos Torneos de Copa en la ciudad de Toluca, en fecha y formato por definirse, competencia en la que participarán los 18 Clubes de LIGA MX”, señaló la Liga en un comunicado de prensa.