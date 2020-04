AMLO propone a oposición adelantar revocación de mandato a 2021 El Presidente de la República explicó que la medida generaría ahorros y podría acabar con el enojo que hay entre grupos conservadores

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó a los partidos de oposición adelantar la consulta de revocación de mandato, programada para el año 2022, para realizarla el mismo día de la elección federal intermedia de junio de 2021.

En su ‘mañanera’ de este 14 de abril, el mandatario señaló que, si sus adversarios políticos están de acuerdo, podría enviar una iniciativa de reforma constitucional para cambiar la fecha del ejercicio democrático.

Esto, debido a que puede observar que los grupos conservadores del país están arreciando los ataques en su contra, y llevar a cabo la consulta un año antes podría calmar los ánimos.

“Esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia y que, en este tiempo, bajara el enojo (…) El mejor método para resolver diferencias es el método democrático; en la democracia es el pueblo el que manda”.

Existen condiciones para adelantar revocación de mandato a 2021: AMLO

Siguiendo con el tema, AMLO señaló que busca gobernar al país con el respaldo de la ciudadanía. “No podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente; no es que me eligieron por 6 años y me tienen que aguantar a fuerza”.

Además, resaltó que llevar a cabo la consulta en 2021 es una cuestión práctica pues se aprovecharía toda la logística de la elección federal intermedia, pero la oposición no estuvo de acuerdo y se tuvo que posponer hasta 2022.

Así, simplemente se agregaría una boleta con la pregunta puntual “¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?”, sin mayores gastos.

«Podemos hacer el cambio a la constitución y yo envío -si me responden hoy o mañana- la iniciativa de reforma constitucional; se puede porque se tendría la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, y también en los congresos locales”.

