Antorchistas protestan y se amontonan pese a Covid-19 El líder de Antorcha Campesina ignoró todas las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El líder de Antorcha Campesina en Tamaulipas, Carlos Martínez Leal, amenazó que si las autoridades no cumplen con sus caprichos, de que le entreguen despensas, convocará a cientos de colonos a aglomerarse para protestar frente a la Presidencia municipal.

“Hoy exigimos la entrega de estas despensas y de no hacernos caso, vendremos, en un número mayor, no importando el problema de salud, porque o morimos de Covid o morimos de hambre”, dijo textualmente el representante del movimiento, quien no siguió ninguna de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud.

Martínez Leal dijo que este día se manifestaron al exterior del edificio del Ayuntamiento para exigir despensas y advirtió, que si no les entregan esos apoyos, convocará a más antorchistas para protestar sin importar el problema de salud que vive la ciudad, el país y el mundo.

Porque las medidas preventivas que el Comité Estatal de Seguridad en Salud, ha indicado para contener esta enfermedad que ha avanzado en la entidad.

En su discurso Martínez Leal por una parte reconocía que el Gobierno Municipal de Victoria se ha ocupado al cien por ciento en resolver la problemática de la falta de agua heredada por administraciones anteriores, principal urgencia de los victorenses, pero, al mismo tiempo le reclamaba que atendiera la “urgencia” de los antorchistas, sin importar que ahora cientos de familias no cuenten con el vital líquido y a las que la presidencia municipal las ha dotado de tinacos subsidiados además de que ha extendido el servicio de pipas para abastecerlas del recurso.

El dirigente antorchista también pasó por alto que a propuesta del Ayuntamiento de Victoria, y con aprobación de todas las fuerzas políticas representadas en Cabildo, se aprobó un paquete de medidas y protección a la economía familiar, a través de la cual se entregan apoyos alimentarios a familias vulnerables a las que su situación se ha agravado porque no pueden trabajar.

Los antorchistas también protestaron ayer ante la Secretaría de BIenestar Social del Gobierno Federal.