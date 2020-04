Destaca en Kansas City El tamaulipeco Óscar Valenzuela ha tenido un buen proceso de desarrollo con los Royals, equipos de la MLB

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El pitcher tamaulipeco Óscar Valenzuela de 19 años, jugador de los Royals de Kansas City, se mantiene activo a pesar de la contingencia, con el fin de no perder el trabajo que había realizado para sus futuras competencias, desde semanas anteriores a la pandemia de Coronavirus.

El oriundo de la zona sur de Tamaulipas, en específico de Altamira, se ha mantenido en casa y ha hecho trabajos específicos que le pidieron los entrenadores de los Royals, “todos los días me preparo, trabajo el brazo, con ligas y demás, a lo que esté a la posibilidad, trabajando a conciencia, me he mantenido en forma para cuando regresemos no sea tan difícil”, mencionó en plática vía internet con Oé!.

Óscar, lleva ya dos años en la organización de los Royals, en la que ha disputado torneos como la Dominican Summer League, en la que quedó campeón en el 2019, con una gran actuación del abridor altamirense que fue parte fundamental para conseguir ese logro.

Sus lanzamientos que superan la velocidad promedio de peloteros de su edad, lo han llevado a ser considerado dentro de los jugadores que pueden llegar lejos, por lo que se mantiene con trabajo y constancia, además de disciplina.

“Ya había escalado una división. Antes de todo esto estaba en Santo Domingo, hacía pretemporada. En estas fechas iba a comenzar la temporada de Arizona League, que es el siguiente nivel de las sucursales de los Royals, pero lamentablemente pasó el Coronavirus y detuvo todo”, mencionó.

A pesar de todo, Óscar indicó que espera que todo pase, “espero que termine lo más pronto posible, que lo que resta sea un año de retos y de muchas experiencias; cada paso me hace confiar en mí, espero ganar otro campeonato y seguir desarrollándome a mi máxima capacidad”, puntualizó.

Respecto a su proceso que ya lleva dos años de duración, Valenzuela comentó que, “ha sido muy complicado y todo a su tiempo. Hay mucho nivel de competencia pero eso ayuda mucho para crecer, para eso trabajamos, para mejorar día a día en todo lo que se pueda”.

Finalizó contundentemente con un “quiero llegar a Grandes Ligas”, pues es algo que sueña y por lo que ha trabajado y sacrificado muchas cosas desde hace años, incluso antes de que firmara con los Royals.

“Primero quiero tener una buena temporada en Arizona, a mediano plazo ir ascendiendo de divisiones, a las otras ligas de más competencias y finalmente espero llegar pronto a ser jugador de Grandes Ligas, debutar en el mejor béisbol del mundo”, resaltó.

Óscar Valenzuela es una historia de superación, pero sobre todo de trabajo y humildad, pues son dos cosas que le han caracterizado desde hace tiempo y que lo han llevado a estar en el alto nivel juvenil.