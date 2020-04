Piden apoyo para elaborar postres y tener para medicinas -José Ángel de 9 años tiene estenosis esofágica



TAMPICO, TAMAULIPAS.-En medio de la emergencia sanitaria del coronavirus Alicia Díaz Hernández madre del niño José Angel quien sufre de estenosis esofágica que le impide comer alimentos sólidos, se quedó sin recursos para alimentarlo y comprar sus medicinas luego de que son de muy escasos recursos.

La señora pide el apoyo de los ciudadanos de buen corazón y poder tener recursos para seguir elaborando empanadas y pays y así obtener dinero que le permita subsistir ya que además fue suspendido el tratamiento médico hasta que pase la pandemia.

Como se recordará, la señora Alicia y José Ángel (su hijo de nueve años) han sorteado juntos con la ayuda de la población, el tratamiento a consecuencia de una estenosis esofágica, que le impide comer alimentos sólidos y llevar una vida como cualquier niño de su edad.

La señora Alicia necesita recursos para comprar otras dos charolas para hornear, los insumos para hacer los postres y apoyo para llenar un tanque de gas que le permita elaborar estos Actualmente tuvieron que regresarse a Pueblo Viejo, Veracruz (de donde son originarios), debido a que cancelaron las atenciones médicas de especialidad –no urgentes—en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, donde lleva a cabo el seguimiento y tratamiento de su padecimiento.

Alicia Hernández señala que estará vendiendo estos postres para tener dinero y la pueden localizar en el celular 833 443 4619 o seguir recibiendo depósitos en la cuenta de Saldazo de Banamex, los cuales se pueden realizar desde cualquier Oxxo a la tarjeta número 4766 8413 5904 0998.

El menor de 9 años requiere de una dieta líquida ya que básicamente come verduras, pollo, pescado, arroz o frijoles molidos. Hasta ahora se ha mantenido estable y no registra complicaciones en la salud, afortunadamente. A José Ángel le colocaron una sonda a los siete meses de nacido y espera a que se reactiven las atenciones de salud para poder ser programado para un cambio de sonda. La señora Alicia diariamente produce más de 100 pays, empanadas y otros panes que ellos mismos hornean, con la finalidad de alimentarse y pagar el tratamiento semanal pero por el momento no tiene insumos ni gas.