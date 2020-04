En picada ocupación hotelera en Victoria Solo atienden a quienes tienen relación con actividades esenciales como la médica, el surtimiento de alimentos entre otro

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La ocupación hotelera en Ciudad Victoria en estos momentos, cayó a cero por ciento y a los hoteles que mejor les va están en un cinco por ciento, ya que solo se les permite atender a huéspedes esenciales.

Es decir, solo atienden a quienes tienen relación con actividades esenciales como la médica, el surtimiento de alimentos entre otros.

De seguir así, en los próximos 15 días podrían darse problemas serios de incumplimientos de pagos de impuestos, de salarios e incluso algunos podrían iniciar cierres.

Ebrahim Andón Carcur Castañeda, Presidente de la Asociación de Hoteles en Ciudad Victoria, afirmó que la situación para su sector esta muy mal.

«Hay hoteles que amanecen con ocupación cero al día de hoy, estamos como al 5 por ciento de ocupación toda la plaza y esto ni para pagar el agua, mucho menos la luz. No hay apoyos de parte del gobierno en los tres niveles para las empresas turísticas, que somos los más afectados con esta contingencia ahora convertida en emergencia estatal».

Recalcó que todos los prestadores de servicios turísticos, las empresas y los hoteles, están seriamente afectados.

«No tenemos ocupación, muchos hoteles amanecen con cero ocupación y pocos de los huéspedes esenciales que nos están llegando, que son personas que trabajan en las áreas de salud y que de alguna manera ocupan uno, dos o tres cuartos, son personas que vienen a preparar lo de la contingencia y ver lo que van a estar haciendo en los siguientes días. Otros, son de empresas esenciales para surtir empresas que venden alimentos como son las tiendas de auto servicio».

Aseguró que están sin manera de salir adelante, «todavía pagamos impuestos y lo más probable es que caigamos en el incumplimiento al no haber apoyos, que nos den prorroga a pagar, o nos condonen algunos impuestos».

Se ha pedido que no se cobre el impuesto sobre nómina, ni el 2 por ciento sobre hospedaje o que se quiten en estos tiempos de contingencia, no ha habido nada, todavía estamos esperando al INFONAVIT. Sería una ayuda para la empresa, se pide al IMSS prorroga al pago, no hemos escuchado ningún apoyo.

“Estamos en la incertidumbre de lo que va suceder en 15 días más porque si sigue esta contingencia y no hay apoyos, es probable que vamos a caer todos en incumplimientos por sacar adelante las nóminas y se den cierres, necesitamos que haya un plan de rescate a las empresas turísticas, sino esto va ser un caos. No es el momento de despedir a nadie, no es el momento de hacerlo, pero no vamos a tener ni para pagar los sueldos, no hemos tenido apoyos en créditos con facilidades”, concluyó.