Columnas: Polvo del Camino MORENA, fantasma de caricatura

Polvo del Camino

Max Ávila

MORENA, fantasma de caricatura

Gracias a su buena relación con todo el mundo, México es apoyado por países tan disímbolos como China, Estados Unidos y Rusia.

De éstos recibe completa solidaridad en la lucha contra el coronavirus, especialmente en cuanto a la adquisición de equipos e insumos sanitarios, que complementan las medidas precautorias adoptadas por el régimen de AMLO.

Por supuesto también Cuba se anota, aportando decenas de médicos y enfermeras cuya valía ahora mismo, es reconocida en España, Italia, Francia, incluso en Asia y la federación de naciones que gobierna Vladimir Putin.

Los cubanos llegan para salvar vidas en la etapa más difícil. Sea cuando la víctima debe ingresar a terapia intensiva, con escasas esperanzas de superar el mal.

La cooperación de los profesionistas isleños, es otro argumento de los conservadores para suponer que el supremo gobierno se conduce hacia la extrema izquierda.

Si así fuera, el primero en atacar a AMLO sería precisamente Trump, pero sucede lo contrario.

Un ridículo más de la extrema derecha atrapada en sus traiciones históricas y la complicidad en la corrupción y saqueo de que fue objeto la república, durante los últimos seis sexenios.

Por otra parte, ya sabéis que Rusia y China van librando la pandemia, por lo que no han dudado en brindar apoyo y experiencia a nuestro país.

Este martes, durante la conferencia mañanera, López Obrador agradeció una vez más el gesto, al tiempo que anunció lo que calificó de importante noticia, la cual hemos de conocer en las próximas 48 horas…o quizá antes.

Es probable que se trate de alguna cuantiosa compra de material y equipo, aprovechando la voluntad de Donald Trump, quien prometió realizar las gestiones pertinentes.

Recordéis que por el déficit de materiales sanitarios, existe una rebatinga internacional en torno a su adquisición, ya que dadas las circunstancias cada país “trabaja para su santo”, agravando el problema que trae de cabeza a la humanidad.

En este sentido Trump apoya y apoya bien.

Aprovechemos para señalar los calificativos del presidente gringo a favor de AMLO, lo cual significa, que pese los perversos augurios de los neo porfiristas, la relación México-EU es más que excelente y no solo a nivel teórico, sino en hechos muy conocidos, como la aceptación y firma del tratado de comercio, con amplia ventaja para nuestro país, así como el reciente apoyo petrolero que determinó el acuerdo en la OPEP de reducir la producción para no lesionar más la economía mundial.

Esto último sobre el que los adversarios de “el peje” han echado a volar la imaginación, creyendo que Trump podría cobrarse caro, cuando se trata más bien de una actitud solidaria hacia el vecino con el que no es conveniente mantener diferencias.

¿Qué hay interés porque el imperialismo no da paso en falso?, ¡claro que lo hay!, aunque en este caso podría ser en reciprocidad al cumplimento de compromisos del gobierno mexica, como la contención de migrantes centroamericanos que para el gobierno gringo se había convertido en pesadilla, con los efectos electorales correspondientes.

Ya decíamos que la rápida dispersión de la pandemia, puso a prueba la presunta fraternidad globalizante que solo mostró el descarnado rostro del capitalismo que vive tal vez, su última etapa.

Sea que esta crisis del neoliberalismo podría significar su desaparición como sistema desarrollista, benéfico para minorías y altamente perjudicial para las mayorías…un sistema multiplicador de pobreza a la N potencia, y creador de riqueza en pocas manos explotando la fuerza humana y apropiándose de los recursos naturales de las naciones débiles.

El asunto es que en el combate contra el coronavirus, el régimen morenista no está solo.

Hacia el exterior ya lo decíamos, y hacia el interior el respaldo de los dueños de los hospitales privados, es definitivo para contar con los espacios requeridos en los días de mayor urgencia.

Hay que aplaudir la posición de este sector empresarial, muy diferente a la adoptada por Gustavo de Hoyos dirigente de Coparmex, quien en su afán publicitario no ceja en golpear a AMLO …Quiere ser gobernador de Baja California.

Es un provocador naturalito.

Ahora fomenta la confrontación entre algunas entidades y la federación, bajo el pretexto de un nuevo pacto fiscal que pondría en aprietos a la república.

Coparmex no apoya a México, pero sí busca dividirlo.

En tanto Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial, es más consecuente al llamar a fortalecer la organización y resolver problemas inherentes por sus propios medios, en lugar de esperar todo del gobierno.

Salazar Lomelín, convoca asimismo a no perder el tiempo en atacar a AMLO, argumentando que si alguien no lo quiere, que vote por la revocación del mandato, proceso que será, si no hay cambios, en 2022.

Por cierto que este martes López Obrador insistió en que dicho proceso se adelante un año….”el pueblo pone y el pueblo quita”.

Sea aprovechando las elecciones de gubernaturas en algunos estados y la renovación de la diputación federal.

“Hacerlo, dijo, para que la democracia se practique en forma pacífica”, es decir, agrega el columnista, para no caer en las provocaciones violentas de los reaccionarios fundamentalistas.

SOLO LA MARCA AMLO

Mientras tanto, es de público conocimiento que MORENA en Tamaulipas no existe. Cierto es que con la marca AMLO apareció en el 2018, solo para empoderar a desconocidos en el congreso de la Unión.

¿Quiénes son y por dónde andan sus legisladores?. Vaya usted a saber. Si acaso Américo Villarreal Anaya de vez en cuando deja leve huella, si las circunstancias avienen a su mediocridad.

No es ocioso insistir en que su investidura la debe a una debilidad sentimental de AMLO por su pasado amistoso con el ex gobernador AVG, que los tamaulipecos estamos en la obligación de pagar o de sufrir, que pa’l caso es lo mismo.

Dicen que además de AVA existen otros legisladores de MORENA, aunque pasan de incógnito a las inquietudes de la paisanada.

Los diputados federales dejarán de serlo en algo más de un año y no se ven candidatos a sucederlos por ninguna parte. A lo mejor ni falta hacen, porque en las boletas electorales ya no aparecerá AMLO.

Salvo un milagro, es probable que en la próxima legislatura escaseen dipus de MORENA tamaulipecos, y en una de esas a lo mejor desaparecen.

Hay cuentas por cobrar a un partido que no cumplió expectativas.

A lo más que llegó fue a avalar nombramientos de funcionarios con vocación de burócratas, acostumbrados a sobrevivir en las nóminas oficiales, sin importar color ni sabor.

Por otra parte, en los últimos días aparecieron en redes, un tal Jaime Oyervides que ahora sabemos, preside el Consejo estatal de MORENA, también Rodolfo González Valderrama, quien desde la comodidad de su alto cargo federal (y no sería raro que utilizando recursos públicos), insiste en hacer proselitismo rumbo a la candidatura gubernamental.

Ambos, además de AVA, recrean un tema solo en busca de reflectores, sin decir ni proponer nada.

Es demagogia, oratoria barata, sin objetivos concretos.

¿No será mejor dedicarse a fortalecer su partido que tanto lo requiere?.

Estamos relativamente cerca del próximo proceso electoral y la verdad, MORENA sigue siendo un fantasma en Tamaulipas.

Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.