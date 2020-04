Lamentan falta de coordinación en pandemia Recordando que es clave que la sociedad entienda que se trata de una emergencia de salud de lo contrario será complicado lograr las metas para que esta etapa que vive no sólo el país sino...

Pánuco.- El gobierno municipal se encuentra enfrentando la pandemia del coronavirus informándose directamente por las conferencias que ofrece el gobierno Federal y reportes, lamentando que no se ha establecido una comunicación directa con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Indicó que prácticamente han estado haciendo un equipo con las dependencias del municipio, uniendo esfuerzos y buscando que la sociedad participe para hacer equipo y hacer frente a esta contingencia.

Dijo que no han recibido ni una llamada por parte del gobernador no han tenido contacto con él desconoce si otros municipios han sido atendidos en este sentido pero en el caso de Pánuco no.

Sin embargo dijo que están muy bien informados y están tomando las decisiones adecuadas y en la medida de las posibilidades y los recursos están estableciendo un trabajo para mantener las medidas de sana distancia y de aislamiento que debe de cumplir la población.

Recordando que es clave que la sociedad entienda que se trata de una emergencia de salud de lo contrario será complicado lograr las metas para que esta etapa que vive no sólo el país sino el mundo pasé sin dejar los daños que todos temen.