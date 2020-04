Conductor de Uber niega servicio a enfermera; no lo puedo creer, dice Explicó que cuando la vio salir con un cubrebocas, le canceló el viaje y le dijo que era un foco de infección

SONORA.- Paulina, una enfermera que trabaja en una clínica de Navojoa, Sonora, denunció ser víctima de discriminación por parte de un chofer de la empresa Uber que le negó el servicio por ser empleada del sector salud.

En una transmisión en vivo de redes sociales, Paulina explicó que cuando salió de una clínica del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) solicitó un viaje a la aplicación de Uber, sin embargo, el chofer le negó el servicio.

“Me vieron salir de la clínica con el cubrebocas puesto, y el vato me canceló el viaje porque dijo que no se quería arriesgar, que era un foco de infección, o sea, un vato de Uber me canceló un viaje por miedo”, externó.

La enfermera explicó que los trabajadores del sector salud realizan una labor que es muy importante durante la crisis sanitaria por el coronavirus, asimismo, lamentó los señalamientos que les hacen solo por su oficio, compartió El Universal.

“Trabajo en el sector salud y me siento discriminada, no sean así, no todos tenemos como transportarnos estamos haciendo lo que podemos para contener esto, pero realmente no me lo creo”, señaló.

“Solamente tenemos cuatro contagiados hasta ahora, ni uno de ellos por el instituto, ni uno de ellos por el instituto, pero no puedo creer esto, estoy temblando del coraje, me siento discriminada”, manifestó Paulina.

Con base en estimaciones del Colegio Sonorense de Enfermeras, por lo menos cuatro empleados del sector salud denuncian diariamente actos de discriminación por la epidemia del Covid-19.

