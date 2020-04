Facebook agregará un nuevo emoji ‘care’, especial para tiempos de coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- El mundo atraviesa por una situación muy especial a causa de la pandemia del Covid-19 y ante tal escenario la aplicación Facebook decidió agregar un par de nuevas reacciones acordes a los tiempos que se viven, los cuales llevarán el nombre «care» (me importa).

Será el séptimo botón en el menú de reacciones y en él se puede ver a un corazón abrazado por un emoji que luce reconfortante, el cual comenzará a aparecer a los cerca de 2,000 millones de usuarios de la plataforma a partir de la próxima semana.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020