#LadyRata REAPARECE y pide disculpa a pequeño La mujer fue a la tienda para hablar con la dueña y explicar su arrepentimiento.

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales circula un video donde se ve a una mujer robándose el dinero de un niño en un mercado. Los usuarios le han dado el nombre de “Lady Rata” ante la indignación que causó dicha acción.

De acuerdo a medios locales, los hechos habrían ocurrido en el Mercado Ignacio López Rayón en Michoacán.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad y se puede observar como la señora aprovecha el descuido de un niño para robarle su billete.

Comerciantes del mercado Ignacio López Rayón en Apatzingán #Michoacán exhibieron a una mujer que roba un billete de un niño que compraba en un puesto de frutas y verduras. La ladrona cínicamente ignora al niño cuando busca su dinero. (Redes sociales) pic.twitter.com/InmUNFq7tX — SETH ROJAS MOLINA (@sethrojasmolina) April 15, 2020

Pide disculpas…

De acuerdo con familiares del niño, #LadyRata le pidió una disculpa al pequeño y pidió que por favor borraran el video; sin embargo, fue demasiado tarde.

“Mandé a mi hijo a comprar limones y me dijo que había tirado el dinero, no sabíamos que se lo habían robado. (La señora) Me pidió disculpas y me dijo que borrara el video, pero ya se hizo viral. Yo no estaba molesto”, expresó el padre del niño.

Además, aconsejó a otras personas a no cometer delitos, pues en el mundo digital pueden quedar exhibidos.

“Se le hizo fácil a la señora, se arrepintió, ya le pasó. Esperemos que le sirva a otras personas que no se animen, que lo piense, porque esas quemadotas cuestan”, recalcó.

En otra publicación de uno de los propietarios, señala que la señora a quien denominaron #LadyRata acudió al lugar y expresó que se le había hecho fácil tomar el dinero del niño, ya que nunca imaginó que fuese de él, y que le dio mucha sacar el billete cuando se dio cuenta que el dinero le pertenecía al niño.

