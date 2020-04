Columnas: Vida Diaria La unión hace la fuerza…

Son tiempos de crisis, nuestra Entidad y su gente se siente amenazada por un enemigo que nos quiere dañar no solo emocional y económicamente sino que puede enfermar y con vidas acabar.

Se trata del COVID-19 y, ante él, todos los tamaulipecos debemos estar juntos, recordemos que la unión hace la fuerza, es decir, si cada quien hace lo que le toca créame que pronto saldremos de esta crisis y los daños colaterales serán menores.

No es de capricho ni de quien quiere acatar las recomendaciones o no, es de conciencia, sentido común, responsabilidad y compromiso de todos con todos.

Todos unidos por Tamaulipas y su gente debemos estar, hacer un bloque de contención fuerte para que el mal no se extienda ni se reproduzca exponencialmente y provoque que el sistema de salud se colapse, que familias queden a la deriva pues entre más tardemos en acabar con la pandemia más difícil será la recuperación económica y social de nuestra Entidad.

Por lo tanto, aunque suene trillado, lo esencial es aplicarnos, aislarnos en todo lo que sea posible, si salimos por necesidad a la calle tomar precauciones, acatar las recomendaciones de utilizar el cubrebocas y guardar sana distancia, si todos colaboramos nos liberaremos más rápido de este mal.

Los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte ya que no se le puede dejar todo al sistema, jalar juntos y al mismo tiempo la red de contención porque si una parte afloja la otra puede caer y al final unos y otros podemos perder, pagar las consecuencias.

Depende mucho de los ciudadanos el que se restablezca todo pronto, porque esto es como el organismo, si la cabeza trabaja y gira instrucciones pero el cuerpo no responde es imposible que las cosas caminen bien y difícil será que restablezcamos nuestra vida habitual.

Lo anterior viene a colación porque vemos que aún hay gente que no quiere entender la gravedad del asunto, que incluso creen que el COVID-19 es inexistente, que son cortinas de humo y no, el virus es real, ataca sin piedad, no distingue nacionalidad, condición social, credo o ideología política.

Medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales dan cuenta que lo mismo ataca ricos que pobres y no se está preparado en la totalidad para hacerle frente a la enfermedad, lo más recomendable es la distancia guardar, aislarse si es posible y todas las recomendaciones de salud acatar.

Aquí en Tamaulipas se hace lo propio para hacerle frente y contener la enfermedad, para evitar que el virus se propague, recordemos que desde que se declaró como pandemia el Ejecutivo estatal ordenó suspensión de clases en todos los niveles educativos y eventos masivos, igual autorizó mujeres embarazadas, personas mayores o con algún padecimiento que son empleados de Gobierno se quedaran en casa, no acudieran a trabajar.

Se instalaron filtros sanitarios en carreteras, centrales de autobuses, aeropuertos y hospitales, igual se verificó que en centros comerciales también se llevaran a cabo, luego se procedió a cerrar establecimientos que no fueran necesarios en estos momentos como cines, tianguis y otros lugares que concentraran gente.

Ya se están construyendo 8 hospitales especiales para atender pacientes de COVID-19 en la Entidad, de hecho, el mandatario estatal FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA supervisó personalmente el avance de los mismos.

Y se tiene permanentemente un centro de control y comando con el objetivo de minuto a minuto conocer el avance de la enfermedad, que las medidas estén funcionando y donde se tienen que aplicar para atender pacientes de COVID.

Igual se entregan insumos prioritarios en todos los centros hospitalarios para que el personal de salud cuente con lo necesario y puedan atender sin riesgo de contagio a enfermos de coronavirus.

Nos toca a los ciudadanos colaborar para que todo pueda funcionar y que el COVID-19 más gente no pueda contagiar, no es válido que por inconsciencia nos arriesgamos y arriesgamos a más personas porque eso ya es criminal.

Hagamos conciencia, recuerde que entre más colaboremos y acatemos las recomendaciones de salud más pronto saldremos de esta crisis, de lo contrario todo puede colapsar y difícil será que nos podamos recuperar. Todos unidos contra el Coronavirus, la unión hace la fuerza.

