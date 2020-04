Mantienen filtro del km. 26 revisión por coronavirus Personal de Protección Civil, junto con Jurisdicción Sanitaria y SEDENA, revisan pasajeros de autobuses y vehículos particulares

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- La revisión a 61 mil 540 personas hasta este viernes, 17 de abril, en el filtro sanitario instalado en Kilómetro 26, ha ayudado a Nuevo Laredo a que no se dispare en forma exorbitante los contagios por coronavirus.

En la semana del 10 al 17 de abril se examinaron 5 mil 193 personas de 229 camiones de pasajeros y 725 vehículos particulares.

Omar Enríquez Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos (PCyB), dijo que la cantidad de personas que buscan ingresar a Nuevo Laredo ha ido a la baja, y quienes ingresan lo hacen con las medidas sanitarias de prevención.

«Ha habido buena respuesta, cada vez son menos las personas que llegan, lo cual nos dice que la ciudadanía está tomando conciencia y si no tienen a que viajar, no lo están haciendo, y quienes llegan usan el cubre bocas, no hemos tenido algún problema hasta hoy», indicó.

Refirió que en el filtro sanitario hay personal de PC las 24 horas del día, junto con la Jurisdicción Sanitaria y SEDENA y checan principalmente a pasajeros de autobuses, mismos que han disminuido considerablemente con la limitación de salidas por parte de las empresas de transporte.

Destacó que la revisión es en general para adultos, juventud y niñez, a quienes se les toma la temperatura y se les hace una serie de preguntas, además se les exhorta a acatar las recomendaciones sanitarias.