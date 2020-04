Obligan a taxistas a atender medidas por covid-19 Nadie usa cubrebocas y traen sucias las unidades.

PUEBLO VIEJO, VER.- Tras reportes en los que se puso en evidencia que taxistas no utilizan los cubrebocas ni aplican medidas sanitarias por el coronavirus, fue necesario el arribo de personal de la Delegación de Regional de Transporte Público, para ponerlos en orden.

De forma sorpresiva encabezados por el delegado regional Edgar Hernández Mora y personal a su cargo, se realizó una revisión en la rampa de paso del humo -Pueblo Viejo, fin de verificar que los choferes como servidores públicos estén atendiendo las medidas.

La sorpresa fue que la gran mayoría desdeñan estas medidas que son cruciales ante la contingencia del virus del covid-19 Por lo cual se les hizo el exhorto para que cumplan con las normas, de lo contrario procederán a sanciones de tipo administrativo.

Como ya se había reportado, la gran mayoría de los choferes no atienden estas acciones además no utilizan ni guantes,ni sanitizantes, ni gel antibacterial y no hacen limpieza adecuada de sus unidades, solo muy pocos han tomado con seriedad la situación.

Hernández Mora, dijo que los lineamientos por parte de salud a nivel federal exigen la aplicación de estas acciones, ya en otros municipios y ciudades es motivo de fuertes multas por no atenderlas.

Sin embargo se dará la oportunidad para que los choferes cumplan y de de lo contrario en otras revisiones sorpresivas ya vendrán sanciones de tipo administrativo, para los rebeldes.