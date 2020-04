‘Se equivocó mi amigo Javier Alatorre’: López Obrador respondió a llamado de TV Azteca para desobedecer a López-Gatell El mandatario mexicano respaldó completamente las decisiones tomadas por el integrante de su gabinete.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de las medidas impulsadas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, luego de que anoche el periodista de TV Azteca, Javier Alatorre, pidió desobedecer toda la estrategia para contener la crisis del coronavirus en México.

“Es una gente (Hugo López-Gatell) con mucha preparación, es un científico, es un hombre responsable, honesto. Le tenemos toda la confianza, está apoyado por un grupo de especialistas, de científicos, de investigadores del sistema nacional”, dijo en un mensaje vespertino el mandatario mexicano.

López Obrador respaldó completamente las decisiones tomadas por el integrante de su gabinete, quien sí es especialista en el manejo y control de pandemias.

“Los políticos no somos todólogos, por eso creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, fue una actitud no bien pensada; porque Javier es una persona buena, cometió un error como cometemos errores todos e hizo uso de su libertad para expresarse”, añadió.

AMLO pidió no promover un linchamiento político tras los desafortunados comentarios realizados por el comunicador de TV Azteca, ya que esto puede mermar la colectividad en los tiempos difíciles que tenemos.

Pero reiteró la necesidad de seguir las indicaciones de López-Gatell y mencionó: “No está bien llamar a no hacerle caso a Hugo López-Gatell, él es una autoridad, él nos representa, yo me siento representado por él y mi familia”.

El mandatario mexicano pidió confiar en las estrategias en materia de salud y de rescate a la economía para superar la crisis del coronavirus: “Vamos a salir adelante, ya falta poco, no nos desanimemos y sigamos cumpliendo con las recomendaciones que nos hacen los especialistas, es por el bien de nuestro pueblo, es por el bien de nuestra nación”.

Sobre las medidas para impulsar la economía, el presidente mexicano dijo que ya está trabajando en los apoyos para el 60% de los hogares, especialmente ubicados en la clase más baja y media, aunque después se pensará en los otros estratos sociales.

Aseguró que se intensificará la entrega de los beneficios, hasta completar el reparto de 3,000,000 de créditos para la economía formal e informal; también adelantará el pago para estudiantes y el otorgamiento de ayuda para el campo.

Anoche el comunicador Javier Alatorre recomendó en su noticiario por Azteca Noticias que “no se haga caso a Hugo López-Gatell” entorno a las cifras sobre fallecimientos por COVID-19 en el país.

Alatorre aseguró durante la transmisión de Hechos Noche que las conferencias y cifras del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud nacional se volvieron irrelevantes.

“Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”, aseguró el conductor completamente en vivo y en cadena pública nacional.

El conductor reveló que fue el mismo Gatell quien supuestamente aceptó sus falsedades durante una entrevista con el medio The Wall Street Journal y que ya perdió la confianza de diferentes gobernadores a lo largo y ancho de la República.

Estas palabras fueron publicadas minutos más tarde por la cuenta de Twitter de Azteca Noticias, donde se tuiteó textualmente la petición de Javier Alatorre junto al video de las polémicas declaraciones.

Desde entonces el tema ha sido uno de los más comentados en redes sociales, donde el debate ha alcanzado a políticos, especialistas y sociedad civil, quienes calificaron la recomendación de Alatorre como grave e irresponsable.

CON INFORMACIÓN DE INFOBAE