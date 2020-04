Abuelito usa grúa para visitar a su esposa durante la cuarentena

ESTADOS UNIDOS.-Cuando hay amor e interés todo se puede, incluso visitar a un ser querido en plena cuarentena; eso es lo que demuestra la historia de Nick Avtges, un hombre de 88 años que uso una grúa para visitar a su esposa aislada.

My in laws are seperated right now due to Nursing home lock https://t.co/3aTr77Hz8f what @CAvtges arranged. Enjoy! It will be all over the Boston News tonight!@JaniceDean @WCVB @boston25 @7News #operationliftpapou pic.twitter.com/I3h6yp4EOK

— Tabetha Avtges (@noMSingwithme) April 9, 2020