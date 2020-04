Para el caso de 'Pokémon', el estudio OLM lanzó un comunicado en Twitter donde anuncia que sus oficinas serán cerradas de manera inmediata, por lo que no se harán nuevos capítulos de la serie en...

MÉXICO.-Como se había anticipado, la industria del anime comienza a sufrir los estragos de la pandemia del Covid-19; de manera casi simultánea, responsables de las series de ‘Pokémon’, ‘One Piece’ y ‘Digimon’, anunciaron que estas entrarán en pausa indefinida.

Para el caso de ‘Pokémon’, el estudio OLM lanzó un comunicado en Twitter donde anuncia que sus oficinas serán cerradas de manera inmediata, por lo que no se harán nuevos capítulos de la serie en varias semanas (tal vez meses).

Lo anterior debido a que la compañía se encuentra ubicada en Tokio, uno de los principales focos de propagación de la enfermedad en Japón. A partir del último fin de semana de abril, la televisora comenzará a repetir episodios viejos de las temporadas ‘Sol y Luna’ y ‘Espada y Escudo’ de ‘Pokémon’.

De la misma manera que con ‘Pokémon’, Toei Animation lanzó un comunicado donde anuncia que ‘One Piece’ y la nueva versión de ‘Digimon’, también entrarán en una pausa indefinida debido al Estado de Emergencia en Japón por el coronavirus.

Para el caso de ‘One Piece’ es la primera vez en sus más de 20 años de historia, que es puesto en pausa, no importaba los eventos locales o internacionales, jamás había interrumpido su transmisión; eso habla de lo delicada de la situación.

To All Our Fans:https://t.co/G9BfjtaxDa pic.twitter.com/zvRmbJbxuA

— Toei Animation (@ToeiAnimation) April 20, 2020