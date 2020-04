Jubilarse en medio de una pandemia, pero satisfecho de una labor de 30 años El reconocido endocrinólogo Rafael Violante se especializó en la lucha contra la diabetes en el IMSS de Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Aunque el doctor e investigador del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social número 6 de ciudad Madero, Rafael Violante Ortiz admite que se quiso ir sin música de mariachis y globos de colores cuando se jubilara, jamás imaginó que el coronavirus le fuera a “robar” el poder estrechar las manos y abrazar a tantas personas con las que trabajó a lo largo de tantos años.

En una emotiva carta publicada en su red social de Facebook, el conocido endocrinológo quien se especializó en la lucha contra la diabetes y creó el programa de diabetes gestacional, se despidió después de 30 años de laborar en el nosocomio ubicado en ciudad Madero este viernes 17 de abril.

“Siempre quise irme en silencio y de incógnito tal y como llegué aquí la primera vez a solicitar la entonces tarjeta de mi primera entrada (…) pero lo que no me esperaba era que la pandemia del covid-19 no me dejaría estrechar la mano de tantas y tantas personas a las que les debo mucho, al departamento de Patología que fue mi hogar” señala su escrito.

“Esa fue la parte más dolorosa, el irse sin un fuerte y apretado abrazo a esas personas que me dieron tanto, sobre todo a mi maravilloso equipo de médicos jóvenes de internos y pasantes con los que conviví los últimos meses” relata.

Violante Ortiz relató un poco de sus años de trabajo en el IMSS al cual se reincorporó en el año de 1990 y aseguró que en el hospital de ciudad Madero encontró el terreno fértil para desarrollar parte del potencial que había ido forjando poco a poco gracias a sus maestros y amigos.

“En poco tiempo organicé el Club del Diabético y la Clínica de Tiroides y empecé a introducirme en el complejo mundo de la medicina institucional (…) Al IMSS le debo muchísimo de lo que soy, he sido y seré” dijo el médico quien tiene a su cargo, un Centro de Investigación.

También destacó que el Programa Diabetes Gestacional, marcó la vida de más de 1500 mujeres al lograr abatir la mortalidad fetal de las mujeres con diabetes y reducir las complicaciones de estas madres y sus hijos así como la macrosomia al nacimiento.

Aunque su carta es muy larga, el reconocido doctor Violante Ortiz, señaló que cumplió su sueño de irse sonriendo cantando la canción “Happy” de Pharrell Williams.