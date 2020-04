Juez vuelve a rechazar libertad bajo fianza de García Luna

ESTADOS UNIDO.- El juez Brian Cogan, fue el magistrado que negó el recurso debido al riesgo de fuga de Estados Unidos por parte de Luna.

La defensa de García Luna señalaban que su cliente corre riesgo de infectarse por Covid-19.

El exsecretario de Seguridad durante la administración del presidente Felipe Calderón, acusado por presuntos delitos de narcotráfico y nexos con el Cártel de Sinaloa.

⚠️Corte rechaza libertad bajo fianza a García Luna. Juez Cogan, a cargo caso criminal contra ex de Calderón, avaló fallos previos de que huirá a México. “Argumentos del acusado no me convencen”. Riesgo de contraer CV19, no pesa más que riesgo de huir. Contundente.

Orden 19/4

— Dolia Estévez (@DoliaEstevez) April 20, 2020