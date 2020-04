Pagarán a quien vea documentales de asesinos seriales por 24 horas De acuerdo con MagellanTV, la perosna interesada debe saber todo lo relacionado con el asesino en serie más espeluznante, los detalles más sombríos y el inquietante miedo de lo paranormal

MÉXICO.- ¿Eres fan de las series y películas sobre asesinatos? Ahora podrías ganar mil dólares sólo por ver documentales criminales a través de una plataforma de streaming.

MagellanTV contratará a personas que acepten ver durante 24 horas documentales criminales y a cambio recibirán una paga de mil dólares, además de una membresía gratuita por un año para disfrutar el contenido de la plataforma, y tres membresías por tres meses para familiares o amigos.

De acuerdo con MagellanTV, la persona interesada debe saber todo lo relacionado con el asesino en serie más espeluznante, los detalles más sombríos y poder lidiar con el inquietante miedo de lo paranormal.

“Si tiene nervios de acero y este trabajo le parece perfecto, simplemente complete nuestro formulario de solicitud”, escribió la plataforma de streaming.

Los documentales criminales que el elegido deberá ver son los siguientes:

Manson’s Missing Victims

Manson 40 Years Later

Tortured to Death: Murdering the Nanny

Murder on the Internet

Women on Death Row

Columbine Massacre: In the Killer’s Mind

Last Confessions of the Cannibal

Behind Bars

Parachute Murder Plot

Art Trafficking: Gray Market

Crimes that Made History

Jonestown: Paradise Lost

Undercover Asia

Trafficking Pills

Delhi Cops

Los interesados deberán radicar en Estados Unidos, si quieres aplicar a este trabajo, entra AQUÍ.

CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO