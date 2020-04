Columnas: El Patinadero Apenas viene lo peor

Matamoros y Nuevo Laredo se convierten en los municipios con mayor cantidad de contagios de acuerdo a las estadísticas dadas a conocer en las últimas horas por la Secretaria de Salud.

En Matamoros, por ejemplo hasta el lunes se daban 48 casos confirmados, los esfuerzos de las autoridades municipales, estatales y federales se redoblaban para frenarlos. Tampico y Madero ocupan un empate nada agradable con 31 pacientes.

En Nuevo Laredo, las autoridades recibieron por parte de la Secretaria de Salud la confirmación de un caso positivo más de Covid-19 en Nuevo Laredo, siendo una mujer de 17 años, con lo que ya suman 32 contagios en la frontera.

Ante esto, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR exhortó nuevamente a los ciudadanos para quedarse en casa y cumplir las medidas de higiene preventivas para frenar la pandemia.

Las cifras son para preocuparse, pues registra dos casos sospechosos, los cuales se encuentran en investigación, con tres defunciones, pero tres pacientes ya se recuperaron.

La voz de CUÉLLAR es un grito de alerta:

«Este un llamado urgente a la sociedad a no salir a las calles y seguir frecuentando las medidas de higiene preventivas. No bajemos la guardia, pues estamos entrando a la etapa más difícil, unidos podemos cuidarnos entre todas y todos”, insistió ante la ciudadanía.

En total, los casos en Tamaulipas ascienden a 201 y 6 decesos, pero los casos se van a incrementar de manera alarmante en las ciudades de la frontera, por lo que cada llamado a formar una barrera contra la enfermedad, extremando medidas de higiene y la protección de los adultos mayores debe escucharse.

En Matamoros, las autoridades locales, estatales y federales incrementan los rondines en parques púbicos, colonias y avenidas de la ciudad, donde invitarán a los ciudadanos de quedarse en casa, pues el mensaje primordial es que el aislamiento y la sana distancia son la clave para frenar el Covid-19.

En los operativos de vigilancia participan autoridades del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Federal, Secretaria de Salud Municipal, Seguridad Pública Municipal y Tránsito Local. Matamoros y Nuevo Laredo quieren evitar más casos, por lo pronto reforzaron los filtros sanitarios en las entradas de sus municipios.

Todos ofrecen mayor colaboración ante la pandemia, como los militares que redoblaran acciones de patrullaje, pero también los trabajos de perifoneo con las recomendaciones sanitarias donde se recalque la importancia de evitar la movilidad en calles, parques y centros comerciales.

Y finalmente, el tiempo vino dar la razón, cuando se insistía en la importancia de repatriar a los migrantes a sus lugares de origen, pues donde se encuentran concentrados son focos de infección de ahí que la cifra es terrible, pues el diez por ciento de los casos en la entidad son migrantes.

Los casos confirmados hasta el momento, corresponden a 6 migrantes originarios de Honduras, 1 de Guatemala, 3 de Cuba, 1 de Camerún, uno sin identificarse su nacionalidad y 4 mexicanos.

Del número total de migrantes 14 adquirieron el contagio en un mismo albergue de Nuevo Laredo, a donde ingresó uno de ellos tras ser deportado de Houston, Texas.

Por desgracia el mensaje de la OMS no puede ser más pesimista, cuando advierte que apenas viene lo peor, por eso se insiste quédese en casa.

