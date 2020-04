Desde hoy el GobTam dará reglas para dispersar el apoyo a Pymes A partir de este martes el Gobierno del Estado comenzara a bajar las reglas de operación para dispersar los recursos del Fondo de Contingencia Económica

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A partir de este martes el Gobierno del Estado comenzará a bajar las reglas de operación para dispersar los recursos del Fondo de Contingencia Económica en apoyo a las PyME de Tamaulipas afectadas por el COVID-19 con préstamos que van desde los 50 mil pesos hasta el millón y medio de pesos con tasas de interés de un dígito, seis meses de gracia y posiblemente un financiamiento a 3 años dio a conocer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el Estado, Pablo Reyna Quiroga.

“Ayer en reunión con el Subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado Jesús Villarreal, con representantes de Nafinsa y con los gerentes regionales de Bancos, nos comentaron que para este día deben estar ya bajando las reglas de operación para el financiamiento a sectores económicos que más vulnerable” detalló.

Indicó que hay 300 millones de pesos que van a estar circulando en apoyo a las micro y pequeñas empresas y van desde 50 mil hasta un millón y medio de pesos dependiendo de la capacidad de pago del restaurante, va ser a menos de un dígito la tasa, van a dar 6 meses de gracia y el financiamiento va por lo menos 3 años.

Destacó que de los afiliados a la CANIRAC en el estado y que son más de 10 mil restaurantes mas de mil 500 solicitaran el apoyo, el cual va ser un préstamo destinado para capitalización de los negocios ya que estamos operando al día y se necesita de un financiamiento como el que el estado ofrece a todos los pequeños negocios, que estén en condiciones de cumplir, pero sobre todo que hallan sido afectados por la contingencia derivada del coronavirus y que son prácticamente todos sin excepción.

Dejo en claro que con el estado han tenido una muy buena respuesta pero en cambio en el caso del federal este no quiere ceder nada en la cuestión de los costos de la luz y del pago de impuestos, no se hace nada y desde que se aplicó el nuevo modelo económico en esta administración federal el país está en una contracción muy fuerte, los créditos que está otorgando el gobierno federal son de 25 mil pesos y no es suficiente para mantener a un micro o pequeños negocios, estos tienen ingresos para sobrevivir 15 días no 87 días como está la situación actual.

En la primera etapa de la contingencia si estuvimos bastante sostenibles había para sueldos, había para pagar, se estaba trabajando a un 60 por ciento de la capacidad instalada de los restaurantes, ahora con la tercera etapa viene una situación más crítica en cuanto a consumo la gente se les pago un mes y está limitando sus compras.

Actualmente traemos el 80 por ciento de los negocios abiertos y el 20 por ciento que cerro son de turismo o enfocados al sector maquilador, o el turismo que cruza el puente internacional y es el sector que se contrajo eventualmente, aunque por cuestiones de quiebra no habido cierre, hay restaurantes que cerraron un mes y apoyaron a sus trabajadores la cuestión va ser si el Gobierno Federal vuelve aplicar el mismo criterio de que se les pague otro mes vamos a tener problemas porque no hay presupuesto que alcance