Médicos que sobrevivieron al Covid-19 cambian de color de piel

CHINA.- Dos médicos en Wuhan que sobrevivieron al coronavirus después de largas batallas con soporte vital encontraron que su piel cambió de color como resultado de su tratamiento.

El Dr. Yi Fan y el Dr. Hu Weifeng fueron infectados con Covid-19 mientras trataban a pacientes en el Hospital Central de Wuhan en enero.

Luchando contra el virus desde su diagnóstico el 18 de enero, la piel de los dos médicos, ambos de 42 años, se ha oscurecido después de un largo período de tratamiento.

El cambio se ha atribuido a un desequilibrio hormonal debido al daño hepático causado por el virus, según la emisora estatal china CCTV.

