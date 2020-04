Columnas: Confesionario No entiende al mundo…

“Las calificaciones adversas a Pemex, que convirtieron sus bonos de inversión en basura, arrastraron a la economía mexicana todavía más abajo del precipicio en el que ya se encontraba, los capitales extranjeros se irán, porque la calificación de riesgo país se situó en grado especulativo”

Después de los ‘aplausos’ truqueados a Roció Nahle, titular de Energía de la 4T, que en realidad fueron una burla al país, ayer Pemex cayó hasta el fondo, el precio del barril mexicano no valía nada; al contrario había que pagar más de 2 Dólares por cada uno para que se lo llevaran, nunca en la historia había ocurrido algo como eso.

Así es mis queridos boes, la apuesta de Andrés Manuel López Obrador de meterle el futuro del país a la petrolera que recibió muy mal y que ahora logró quebrar, fue evidentemente perdedora, pero no perdió el presidente, perdió México, perdimos todos.

Las calificaciones adversas a Pemex, que convirtieron sus bonos de inversión en basura, arrastraron a la economía mexicana todavía más abajo del precipicio en el que ya se encontraba, los capitales extranjeros se irán, porque la calificación de riesgo país se situó en grado especulativo.

Las calificadoras, como Moody’s establecieron que el tema del derrumbe del petróleo y el Covid solo fueron factores que se sumaban dudas sobre México en el tema de estado de derecho y políticas públicas no consistentes.

El caso es que tenemos los peores problemas económicos de la historia moderna, la amenaza sanitaria más mortífera de la historia y un gobierno federal que parece no entender lo que nos está ocurriendo.

“El problema no es tu edad ni tu salud (Andrés Manuel), el problema son tus ideas que son muy viejas, no entiendes que lo que pasa afuera en México, sí impacta en el país, como en la pasada crisis de 2008-2009, cuando se perdieron miles de empleos. El problema no es que no entiendas inglés, no entiendes el mundo”, le dijo en 2018 Ricardo Anaya en el segundo debate a quien hoy nos gobierna.

Dos años después podría asegurar que el panista tenía razón, AMLO se aferró a su apuesta por el petróleo cuando casi todos los economistas y especialistas en energía le advertían que era una mala apuesta.

Se empecinó en hacer una refinería, cuando todos le decían que no y le demostraban la inviabilidad financiera y de producción de la misma y siguió montado en su terquedad.

Hoy sigue haciendo una refinería para el petróleo que no cuesta nada, qué hay que pagar para que se lo lleven; literal sale más caro sacarlo que venderlo, cuesta -2.7 dólares el barril.

Para los expertos es tiempo de dar marcha atrás a la Refinería Dos Bocas, no creo que ocurra, porque López Obrador no entiende razones, como no entiende al mundo.

Igual minimizó la pandemia del Covid-19 y a última hora ha estado buscando insumos para hacerle frente a la fase más grave, cuando ya hay miles de infectados y más de 800 muertos.

Como minimizó el asunto de la inseguridad, lejos de reducirse en su gobierno sigue a la alza, antier hubo 105 muertos en el país.

También podría decir que hasta Felipe Calderón tuvo razón cuando soltó en su campaña que AMLO era un peligro para México, los números hoy le dan la razón.

Lo más grave de todo es que en su equipo todos parecen pensar igual, no se ve que alguien pueda ubicarlo en la realidad que tiene encima y en la responsabilidad de evitarle mayor daño al país de lo que ya nos ha pasado.

Incluso la mayoría de sus seguidores están cegados contra cualquier asomo de crítica, creen que si alguien señala algo cuestionando al presiente entonces es un apátrida, conservador, corrupto, ex vividor del gobierno.

No entienden que ellos, como todos los mexicanos, tienen la obligación o el derecho de exigir buenos resultados a nuestros gobernantes.

Ayer ante el desastre de Pemex leí en Facebook a algunos pejistas decir que seguro los adversarios estaban felices por la caída de los petroprecios, que les da gustaría ver fracasar al presidente.

La verdad es que quienes criticamos las malas decisiones de López Obrador lo hacemos porque nos afectan, hoy el futuro de todos nosotros y hasta de la raza convencida por AMLO está hipotecado. La caída en el PIB que puede ser este año hasta de 8 puntos significará para México cientos de miles de empleos, sino es que uno o dos millones, lo que generará más inseguridad y más inseguridad es menor inversión, menos calidad de vida… no lo entenderán, porque como López, no entienden cómo funciona el mundo.



Brote entre los migrantes…



Finalmente ocurrió, lo que tanto advertía el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ahora es ya un grave problema. Hay 16 migrantes infectados de Covid-19 y más de 40 sospechosos.

A estos, como ha denunciado desde el año pasado Cabeza de Vaca, los abandonó a su suerte la Federación, pese a que por escrito se comprometió a instalarlos en lugares seguros y saludables o repatriarlos.

Hoy el brote de coronavirus entre los migrantes apilados en Nuevo Laredo no es solo un riesgo para ellos, lo es para todo el municipio donde se encuentran a la deriva, mientras Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard y Gobernación de Olga Sánchez Cordero siguen sin cumplir sus compromisos. Comentarios: meliton-garcia@hotmail.com Twitter: @melitong