Se queda dormido durante clases en línea y se vuelve protagonista de video viral El calor y comodidad de su cama hizo que el estudiante se quedara dormido ante la mirada de su maestro, quien bromeó sobre lo sucedido.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la pandemia de coronavirus que enfrenta el mundo, miles de niños y jóvenes están recibiendo clases por internet para salvar el ciclo escolar, lo que implica muchísimas ventajas, pero también grandes riesgos… como quedar en ridículo a nivel masivo.

Así lo comprobó el protagonista de un video que se ha viralizado en redes sociales, tras haber elegido el lugar incorrecto para continuar con sus estudios desde casa y provocar una reacción en su maestro que ha arrancado carcajadas en la web.

Eligió seguir sus clases desde la cama, con un resultado por demás esperado

Los hechos sucedieron en Argentina, donde los maestros están utilizando la aplicación ‘Zoom’ para seguir impartiendo sus conocimientos a los estudiantes.

Uno de esos alumnos decidió explotar al máximo las ventajas de la cátedra online y optó por seguir la clase desde su cama, donde permaneció acostado y envuelto en sus cobijas mientras escuchaba al profesor.

Fue así como poco a poco, la comodidad de su cama le ganó a sus ganas de aprender cosas nuevas y poco a poco se perdió en sus sueños, hasta quedar profundamente dormido.

“No me había pasado nunca»

Al percatarse de la siesta que se estaba tomando su estudiante, el maestro bromeó un poco reconociendo que ya había habido quien se durmiera en su clase, pero esta situación era inédita.

“No me había pasado nunca. Se me duermen en clase, pero en la cama no se me había dormido nunca, ninguno”, Maestro.

Se convierte en estrella de video viral

Todo esto pasó en blanco para el joven durmiente, que ni siquiera se dió cuenta de cuándo terminó la clase, pero seguramente nunca más elegirá su cama como lugar de estudios.

¿Por qué? Se convirtió en protagonista de un video viral en redes sociales, donde muchos internautas se han reído de la situación y de la reacción que tuvo su maestro.

Sin embargo, también ha habido quien lo defiende, argumentando que la pandemia de coronavirus les ha provocado problemas de sueño.

