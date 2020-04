Columnas: Coincidencias Todos en casa, ¿más inseguros?

“Los resultados me pusieron a pensar, porque pese a que se supone que la mayor parte de la población está en cuarentena en su casa, por culpa del SARS, la percepción de seguridad no mejora, la población sigue sintiéndose insegura aún permaneciendo en sus hogares”

El INEGI reveló la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que fue realizada durante la primera quincena de marzo de 2020, donde resultó, nuevamente, que el 73.4% de la población mayores de 18 años de edad, consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

La cifra no es tan diferente a la que resultó de la última medición en diciembre del 2019, cuando el ejercicio reveló que el 72.9% de los mexicanos encuestados dijeron sentirse inseguros. Y entonces, como ahora, las mujeres en nuestro país se sienten más inseguras en comparación a los hombres.

Eso en temas generales del país, pero hablando de casos particulares ciudad por ciudad, de las que resultaron más inseguras son Ecatepec, Uruapan, Coatzacoalcos, Fresnillo, Iztapalapa y Villahermosa.

Mientras que las ciudades con mejor percepción de seguridad son San Pedro Garza García, Mérida, Puerto Vallarta, Saltillo, San Nicolás de los Garza y Los Cabos, de donde rescato que en contraste a los resultados de 2019, Tampico salió del top de las ciudades con menor perceción de inseguridad.

Entrando a las mediciones de las tres ciudades de Tamaulipas que están en la medición del INEGI, Tampico tenía en diciembre del 2019 un 42.2% de la población que se sentía insegura, mientras que para marzo del 2020 se movió un poquito y resultó que 42.6% de los tampiqueños no se sienten seguros.

Muy lejos de Tampico, están los otros dos municipios encuestados, en Reynosa el 82.6% dijo sentirse inseguro, un punto porcentual más que los resultados en diciembre de 2019, cuando el 81.2% dijo sentirse inseguro.

Nuevo Laredo tuvo el mejor resultado en esta última encuesta de un municipio tamaulipeco, pues mientras que en diciembre del año pasado, el 80.4% de los habitantes de la frontera dijo sentirse inseguro, ahora sólo el 75.6 se siente en riesgo, casi 5 puntos porcentuales, un gran salto para un periodo de 3 meses.

Los resultados me pusieron a pensar, porque pese a que se supone que la mayor parte de la población está en cuarentena en su casa, por culpa del SARS, la percepción de seguridad no mejora, la población sigue sintiéndose insegura aún permaneciendo en sus hogares, es decir la sensación de peligro no es sólo cuando se sale de a las calles, sino en todo momento.

La encuesta también midió temas como qué tan capaz consideran que es el gobierno de su ciudad para resolver los problemas más importantes; la atestiguación de vandalismo; la atestiguación de robos o asaltos en los alrededores de su vivienda; incluso si ha habido algún conflicto o enfrentamiento con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, o con autoridades de gobierno.

Por ciento, ayer el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tuvo qué hablar de temas menos amables pues la delincuencia no cesa y los homicidios continúan a pesar de la contingencia, por lo que llamó a las bandas delictivas a frenar sus actos, así como lo lee.

“Estamos atendiendo lo del Coronavirus pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios ni siquiera porque existe esta situación del Coronavirus se han calmado entonces que no vengan ahora a decir estamos entregando despensas, ¡mejor bájenle!”.

Así es, el Presidente de “abrazos no balazos”, sigue pidiéndoles por favorcito que le bajen dos rayitas a su argüende y dejen de andar armando tanto escándalo. Ojalá les llegue el chisme y le hagan caso. La esperanza muere al último.

QUE CURIOSO

Hablando de temas a amables, el Instituto del Deporte de Tamaulipas, se puso creativo y lanzó la campaña “Actívate desde casa”, se supone que buscan ayudar a gente como yo, perezosos, para fomentar la actividad física sin necesidad de exponerse en la calle y prevenir el contagio del Covid-19.

Les paso el dato que las rutinas completas las puede encontrar en la cuenta de YouTube del INDE Tamaulipas, y están hechas por profesionales del deporte, bien hecho por Carlos Fernández Altamirano, titular del instituto. Anímese, se le va a atrofiar los músculos con tanto maratón de Netflix, acuérdese que el confinamiento seguirá por lo menos hasta el 30 de mayo.

