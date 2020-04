VIDEO. Sin humanos, canguro rebota libre por las calles de Australia

AUSTRALIA.- La pandemia de coronavirus que causa la enfermedad covid- 19 tiene en confinamiento a miles de personas al rededor del mundo, que permanecen en sus casa para vitar contagiarse o contagiar a otros y así, ayudar a disminuir los casos de la enfermedad para terminar con la epidemia en sus países. Esta muestra de responsabilidad, tiene las calles de varias ciudades que, por lo general son muy transitadas, completamente desérticas. Pero la ausencia de los humanos, esta propiciando que los animales salgan de sus escondites y se aventuren a recorrer la civilización.

Tal fue el caso de un canguro en la ciudad de Adelaide, al sur de Australia, que aprovechó la inusual oportunidad para recorrer las pavimentadas calles del pueblo rebotando a gran velocidad y sin descanso, sin ser consciente de que una cámara de seguridad seguía todos sus movimientos.

Fue la policía del sur del país quien se encargó de difundir el video del marsupial, que luego se volvió viral en redes sociales, incluso bromeando al respecto, pues publicó el video describiéndolo como si se tratara de un sospechoso criminal recorriendo las calles y captado por las autoridades.

«Los agentes de seguridad rastrearon a un sospechoso que llevaba un abrigo de piel gris por el corazón de Adelaide esta mañana. Fue visto por última vez a pie en dirección a West Parklands» bromearon desde la cuenta de twitter South Australia Police.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw

— South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020