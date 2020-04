Por fase tres de C-19 suspenderán obras Provocará que cerca de 200 empresas constructoras afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Tamaulipas, detengan sus actividades

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Por instrucciones de autoridades sanitarias debido a la entrada de la fase tres de la pandemia del COVID-19, se suspenderá toda la obra no esencial sea pública o privada.

Esto provocará que cerca de 200 empresas constructoras afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Tamaulipas, detengan sus actividades originando una crisis en el sector que ya estaba enfrentando la reducción en sus procesos de obra, reveló este miércoles, Roberto Salinas Ferrer, Presidente estatal de CMIC.

“Ya nos están llamando a una contención más seria, más aguda, ya es un quédate en casa, por lo que se va parar la obra, ya las autoridades están restringiendo. Lo que vemos es que estas semanas son las más críticas y vamos a tener que obedecer para poder salir adelante todos, vamos a parar un gran porcentaje, las que no pararán serán las que hacen obras esenciales, sobre todo las de interés público, como los hospitales que están construyendo el Gobierno del Estado”, precisó.

Dijo que lo que están pidiendo los 400 constructores de CMIC Tamaulipas, es esperanza a tener trabajo, también que las estimaciones se puedan realizar de una manera rápida para que se cree ese revolvente de cobrar, pagar, estimar y volver a pagar.

«Estar dentro de ese círculo virtuoso de que no se tarden mucho los procesos de pago, aunque lo que más nos afecta es parar labores, todos tenemos un gasto fijo, y no hay producción, por lo que no generamos más que puro gasto. Es un hecho que vamos a entrar a una fase más crítica, lo más fuerte es lo que está por venir. No se había tenido esa crisis de paro, porque todavía estábamos haciendo algo, algunos mantenimiento de su equipo, otros trabajando en porcentaje menor, pero al final con movimiento».

«De aquí en adelante, viene el reto más difícil, esperamos que estas semanas sean las últimas y ya podamos empezar a trabajar. Hay que recordar que la industria de la construcción es el que más impacto tiene en todos los sectores de la economía, impactamos alrededor de 40 sectores económicos, pensamos que tendrá que haber un impulso aunque sea lento, pero teniendo trabajo la industria de la construcción, se reactivan muchos sectores», concluyó.