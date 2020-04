‘Síganme para más recetas’: Anahí revira a las burlas por sus enfrijoladas

CIUDAD DE MÉXICO.- Anahí se convirtió en tendencia en Twitter, luego de que se viralizada un viejo video en el que comparte su receta para hacer enfrijoladas.

Aunque el video tiene aproximadamente un año en la página de la cantante, alguien retomó hasta ahora la peculiar receta para hacer mofa y un sinfín de memes. La también actriz respondió a las burlas y amenazó con compartir más recetas.

La exintegrante de RBD recurrió a su cuenta de Twitter para reaccionar a la ola de memes por el video donde se le ve «cocinando». En un primer post, Anahí agradeció al usuario que se tomó el tiempo de suscribirse en su página y tomar el video de hace un año.

Posteriormente, la actriz reconoció que “se la voló” con su receta de enfrijoladas, la cual, continúa siendo tendencia en Twitter. Además, confesó que en momentos tan difíciles que se viven por la epidemia por el coronavirus, su receta logró hacerla reír como nunca.

Les tengo q confesar q en medio de todo lo q estamos viviendo y días q han sido muy duros en la vida de todos , me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención , efectivamente me la volé. 😂😂😂🙌🏻🙈

— Anahi (@Anahi) April 21, 2020