Denuncian «corrupción» en Bienestar Social de Tamaulipas En la denuncia refiere que ha buscado contactarse por todas las instancias con el coordinador de Programas Federales en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, pero no ha podido.

D

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una ex colaboradora de la Delegación de Bienestar Social del Gobierno Federal, denunció que fue despedida de manera injustificada y que usurparon su identidad fiscal para que otra persona siguiera cobrando.

En la denuncia refiere que ha buscado contactarse por todas las instancias con el coordinador de Programas Federales en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, pero no ha podido.

“Fui una colaboradora en las oficinas del programa 68 y más en Tampico como agente de trámite de documentación oficial de los adultos mayores durante 5 años, hasta que en abril del 2019 fui despedida mediante una llamada, aduciendo que mi despido se debía a órdenes superiores”.

Al momento en que la joven de 34 años fue despedida se encontraba en tratamiento oncológico y ni siquiera recibió una liquidación, además en el oficio refiere que en ese momento no realizó un proceso legal en contra de la delegación porque su estado de salud se deterioró.

“Al tocar mi declaración fiscal con mi contador me comenta que tengo un adeudo de impuestos por percepción de sueldos del año 2019 provenientes de la delegación de bienestar que usted dirige, lo que significa que mi cuenta fiscal continuó en uso después de mi despido y no dieron de baja mi plaza, permitiendo que otra persona reciba el sueldo, usurpando con ello mi nombre”, refiere el oficio dirigido a José Ramón Gómez Leal.

Cuestiona al funcionario federal cuántos estarán en la misma situación que ella, “me robaron mi trabajo, me robaron mi sueldo, me robaron mi identidad fiscal, pero lo que no van a poder quitarme es mi dignidad y que yo denuncié la corrupción que ustedes representan y se hacen pasar por personas buenas, que no son y sobre todo no tienen compasión por las personas que trabajan para ustedes”.