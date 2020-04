EL JUICIO DESPUÉS DE LA CUARENTENA

Columnas: La Talacha EL JUICIO DESPUÉS DE LA CUARENTENA

Si ya entramos a la Fase 3 de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud acaba de anunciar que viene el momento más crítico para Mexico, entonces vamos a sentarnos en el sillón de la casa, y veamos desde el encierro, cómo se contagia la gente y cómo caen nuestros muertos en los hospitales y en sus casas vencidos por este virus que se mata con agua y jabón.

Cómo si fuera la gran premier de una película de terror largamente anunciada y producida por los genios del séptimo arte que se mueven en Hollywood. Así como en las dulcerías de Cinépolis o Cinemex, hay que comprar palomitas, nachos, refrescos y pongámonos a disfrutar esta gran producción cinematográfica en la Los protagonistas son los buenos y los malos que se disputan el poder del mundo y los espectadores somos nosotros, pero también las víctimas de esta tragedia.

El trailer ya lo vimos; es de espanto: un murciélago fue el origen del contagio en un mercado de mariscos en la ciudad china de Wuhan y contagió y mató a miles en Italia, España, EU y Ecuador.

Qué va a pasar en Mexico?, viviremos las escenas desgarradoras que padecieron los italianos?, o nos irá peor?, o será más que una “gripita china” para amedrentar?.

Por cada mexicano corre la sangre de los guerreros aztecas que resisten todo y lo vencen todo; el ADN de la raza de bronce que está a prueba de las peores plagas y tempestades.

Si viene lo peor, como dicen los gobiernos, cuántas veces no hemos salido del abismo?, cuántas veces no nos hemos levantado de la lona cuando el conteo del referí va a declarar la derrota?.

Desde la conquista en 1521, las guerras, las calamidades, los saqueos, las invasiones, los peores gobernantes, la furia de los violentos organizados en bandas del crimen que han regado con sangre las calles del país y han enlutado familias, este país ha padecido y sufrido de todo.

30 días más de encierro y torturas psicológicas por una pandemia que se previene con agua y jabón, no se puede resistir?.

Esta prueba no está dirigida para los mexicanos de a pie, ni a los herederos de la raza azteca; está oportunidad es para los gobiernos, para que demuestren su capacidad y su oficio y puedan ser recordados como los buenos en esta guerra atípica.

Al final de la cuarentena, la raza de bronce va a salir de sus encierros

y volverá hacer una vida normal y a seguir reconstruyendo este país; pero habrá otros, los que hoy tiene el poder y ejercen el Gobierno, los que tendrán que rendir cuentas y dar la cara para ver si hicieron bien esta tarea que la naturaleza les ha puesto.

Son tiempos de guardarse, pero también de velar armas, porque después del temporal no solo vendrá la calma, sino el ajuste de cuentas sobre aquellos que no supieron entender ni descifrar el mensaje supremo.

Aguantar, resistir, apechugar, es lo que nos queda hacer, y abrir bien los ojos y los oídos para sentarnos en el sillón de la casa, como ahora, para ver la película de esta pandemia llamada Coronavirus.