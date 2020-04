Issste disminuye 80% consulta Los pacientes que atienden son las urgencias normales y que tienen que acudir a ese nosocomio como son las apendicitis, insuficiencia hepática.



TAMPICO, TAMAULIPAS.-Hasta en un 80 % por ciento ha disminuido la consulta externa y hospitalización en el hospital del ISSSTE en Tampico y solo se tiene un 15 % de ocupación actualmente.

El director del nosocomio Luis Miguel Rodríguez González explicó que debido a la pandemia y tras arduas labores de concientización se ha logrado que los derechohabientes comprendan que este es no es el mejor momento para acudir al nosocomio.

«Esa consulta ordinaria es de entre 80 o un 85% que se ve en urgencia, por lo que obviamente en tiempos como este nadie se enferma” refirió.

En entrevista indicó que tampoco en vacaciones o días festivo “nadie se enferma” al igual que cuando llega fecha de navidad o aguinaldos.

Los pacientes que atienden son las urgencias normales y que tienen que acudir a ese nosocomio como son las apendicitis, insuficiencia hepática.

“Pero son casos que requieren atención de urgencias o quirúrgicas en dado caso (…) en consulta externa nos ha bajado un 80 %” dijo.

Explicó que continúan atendiendo pacientes con gastroenteritis, embarazadas, lo que normalmente va a ocurrir, igual que en otros hospitales.

“Por turno en un día normal se ven de por turno de 10 a 15 urgencias menores y mayores y ha bajado muchísimo dos o cinco”, dijo.

Rodríguez González quien acaba de ser designado como nuevo director del nosocomio dijo que para acceder al hospital para los derechohabientes es obligatorio el uso de cubrebocas, por ello la puerta principal de acceso al hospital está cerrada, la abre el guardia siempre y deja pasar si van con tapabocas.



“Aquí adentro tenemos que montar una guardia afuera con la mesa de control sanitario, donde esta una enfermera capacitada, les toma la temperatura con el láser y los que no trae cubrebocas les da sea trabajador, familiar o paciente, quien sea, no puede entrar sin cubrebocas”.

