Columnas: El Patinadero EL DIPUTADO MARRULLERO

Los diputados ALBERTO LARA BAZALDÚA y RIGOBERTO RAMOS fueron las figuras de la semana, fueron motivo de diversos señalamientos por su conducta incomprendida

No es la primera vez que LARA se hace el gracioso, pertenece a la bancada del PAN, pero le gusta coquetear con los líderes y aspirantes de Morena en la ciudad de México, donde sostiene encuentros furtivos y desdeñosos.

LARA, un líder sindicalista charro y con antecedentes de maltrato a las obreras que pretende ser alcalde de Reynosa, por lo que no duda en hacer pactos y complicidades con la izquierda y la derecha.

BETO LARA, líder del Sindicato Autónomo de Maquiladoras en Reynosa, es un personaje ambicioso y manipulador quien no duda en promover obras como impulsadas por su labor legislativa.

El año pasado por ejemplo promovió una obra de drenaje pluvial en el Paseo de Las Flores como suya ante los habitantes de la zona.

Su comportamiento abusivo se repitió, trató de adjudicarse la gestión para la construcción de un puente peatonal en los fraccionamientos Villarreal y Campanario.

De esta misma ciudad son los dos diputados JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMENEZ del PAN y RIGOBERTO RAMOS de Morena, este último un sólido aspirante a la candidatura por la alcaldía.

JUANA ALICIA en la pasada sesión legislativa se lanzó con todo contra RIGO RAMOS al acusarlo de cobarde e irresponsable por convocar a ancianos, mujeres, niños y discapacitados para regalarles cloro y paquetes alimentarios.

El legislador anduvo en diversas colonias durante las últimas dos semanas entregando botes de cloro y otros apoyos, por lo que fue acusado de exponerlos al contagio, violando las disposiciones sanitarias. También lo acusó de no importarle la salud de los reynosneses, pues vive en McAllen.

“Yo no entiendo porque dice que le importa la gente de Reynosa, cuando ni siquiera conoce las colonias. El diputado siempre con zapatitos muy boleaditos. Camínele diputado, toque las puertas de las casas. Usted está aquí porque es un diputado de chiripa, porque nadie voto por usted”.

RAMOS sólo se agachaba y reía, lo que molestó a la panista quien lo acusó de un superficial que gusta tomarse fotos para sus redes sociales.

“Por eso le dicen el rey de las selfies. Usted ha presumido sus fajos de lana, bueno entonces no ande mendigando y pidiendo a la gente que lleve su garrafa para echarles el cloro”.

Las acusaciones también pudieron ser producto de los celos de los diputados panistas, pues ellos también anduvieron recorriendo las calles de colonias en Reynosa para entregar bolsas con tomates casi puré podrido, eso sí, con sus respectivas tarjetas.

Fueron muy criticados, pues las bolsas eran muy pequeñas y se trataba de un producto que fue rechazado por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos al no cumplir con sus normas de calidad para comercializarlo en Florida.

RAMOS al igual que BETO LARA, son aspirantes a la alcaldía de Reynosa, ambos diputados marrulleros de conciencia intranquila, que buscan limpiarla con cloro, tomates y mentiras.

Hoy viernes, el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER participa en el seminario nacional “Las acciones de los presidentes municipales humanistas” organizado por MARKO CORTES, presidente nacional del PAN, donde también disertarán ediles de otros partes del país.

En Madero, el alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN continúa con las jornadas de sanitización por diversos sectores de la ciudad y en esta ocasión programó las colonias Ignacio Zaragoza y Delfino Reséndiz. El llamado sigue siendo el mismo, quédate en casa.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…