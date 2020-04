Columnas: Confesionario SOLO EL COVID CIRCULA…

Un poco más de 45 mexicanos cada hora fueron diagnosticados como infectados de Covid-19 ayer en 24 horas 1 mil 89, mientras que en el mismo lapso murieron 99 enfermos del mismo mal, lo que significa cada hora más de 4 personas mueren por la pandemia.

Así es mis queridos boes, pero esa nos es la peor noticia, lo más lamentable es que lo más trágico y letal del virus en su paso por México apenas va a comenzar.

Las cifras claro que son escalofriantes, ayer sumaban 11 mil 633 contagiados con diagnóstico, aunque a estos se deben sumar los que contempla el modelo centinela y que son más de 90 mil contagiados que sumados serían más de 101 mil.

Para darnos una idea real de la velocidad que está tomando el virus en el país, tendríamos que multiplicar los 1 mil 89 de ayer por 8.7 del modelo centinela (los que tienen el contagio pero no se cuentan porque no se les hizo el examen) entonces tendríamos que decir que en solo 24 horas hubo más de 9 mil 400 casos. Recordemos que en los peores días de la pandemia en Italia, España o Estados Unidos en una sola jornada hubo hasta 5 mil contagios con examen y más de dos mil muertos, lo que debe darnos una idea de lo que nos puede pasar sino atendemos la reiterada recomendación de quedarnos en casa y evitar el contacto físico personal.

Por eso son válidas las medidas que ayer se anunciaron en todo el país para reforzar el aislamiento, para disminuir la movilidad en busca de contener la velocidad que ya decía empezó a tomar la pandemia en tierra azteca, porque llevamos dos días seguidos con más de mil casos nuevos por jornada y en suma en miércoles y jueves hubo más de 200 muertos.

Tamaulipas no escapa a ese contexto, los nuevos casos superan en la última semana más de 20 cada día y los muertos ayer ya eran 11.

Matamoros el caso más grave con 64 casos, Tampico 47, Madero 40, Victoria 40 y Nuevo Laredo 36, los más afectados aunque en todo Tamaulipas ya había ayer por la tarde 285.

Bajo esas condiciones ayer el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca anunció que hoy firmará un decreto por el que se emiten indicaciones restrictivas para hacerle frente al Covid-19, en la que destaca el doble hoy no circula para cada auto particular, lo que significa que su carro y el mío no tendrán permiso de circular una vez por semana. También se ordenan filtros entre los

municipios más afectados y en los límites con las entidades vecinas para desanimar el tráfico hacia el Estado.

También ha quedado prohibido todo tipo de reuniones o eventos en plazas públicas, canchas deportivas, festividades sociales y religiosas. Obviamente habrá a quienes no les guste, porque hay aunque usted no lo crea, quienes piensan que la pandemia es un invento, una conspiración del capitalismo contra la 4T.

“En Tamaulipas no podemos bajar los brazos en este momento; la vida y la salud de las personas es el derecho más preciado, por ello, y con el único propósito de salvar vidas y proteger la salud de los tamaulipecos”, dijo Cabeza de Vaca

El decreto fue publicado ayer y entró en vigor y tiene vigencia hasta el 30 de mayo. Yo creo que una vez cumplida la fecha habrá una disposición para alargar estas medidas.

ENDEUDA AMLO AL PAÍS…

Pues ahí tienen que Andrés Manuel López Obrador endeudó al país para los próximos 31 años; es decir hasta el 2051, para entonces si vive será un viejito de 97 años y los mexicanos que vivan seguirán pagando la deuda a la que los o nos condenó, a pesar de que juraba una y mil veces que no contraería deuda.

El caso es que ante el nulo crecimiento del país, la estrepitosa caída de los precios del petróleo, la pandemia del Covid-19 que lo agarró desprevenido, esta semana decidió poner a subasta ni más ni menos que 6 mil millones de dólares; es decir 150 mil millones de pesos.

Obvio que el Peje sigue y seguirá empecinado en hacer sus obras faraónicas aunque inviables como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas y para eso usted y yo y todos los mexicanos vamos a quedar ‘encharcados’ para que él cumpla sus caprichos.

¿Se acuerdan del circo maroma y teatro que armaron los diputados de Morena en Tamaulipas, junto con los del PRI, porque el Congreso local le autorizó al Ejecutivo a contratar un crédito de hasta 4 mil 600 millones de pesos?, ¿se acuerdan que amenazaban con ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se lo echaran para atrás?, ¿Se acuerdan que Américo Villarreal y Guadalupe Covarrubias los dos senadores morenistas buscarían un punto de acuerdo en el Senado para que exhortaran a que se impidiera el préstamo?

Bueno pues desde el miércoles en que López Obrador nos hipotecó hasta el 2051 y sin tener que pedir autorización del Congreso, no se ha oído a los legisladores morenos decir ni pío.

La deuda que a través de bonos obtuvo la 4T es como 30 veces más que la que autorizó el Congreso de Tamaulipas y ni chistaron.

O será que no nos hemos enterado que Américo, Lupita Covarrubias y los diputados morenos de Tamaulipas ya hayan puesto una controversia constitución contra el endeudamiento de AMLO.

En pocas palabras hace una semana escupieron para arriba; hoy traen en el rostro el escupitajo que lanzaron al aire cuestionando todo lo que no hace su mesías. Como dice el dicho: más pronto cae un hablador morenista que un cojo.