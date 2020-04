Columnas: El Resbalón DIPUTADA BOXEADORA… DA ‘NOCAUT’ A MORENOS

La boxeadora Tampiqueña, Rosa González, actual Diputada local del PAN en el Congreso del estado tomó la decisión unánime de darle de costalazos a toda la bola de “chapulines” ridículamente disfrazados de Morenos que por traidores y arrastrados llegaron a un puesto popular.

La señora guapetona se puso los guantes y se trepó al RING, con la camiseta bien puesta por Tampico y por Tamaulipas, cansada de los trepadores de los Diputados Federales como Olga Sosa, Erasmo González , los Senadores Lupis Covarrubias, el abuelito Américo Villareal y sus homólogos locales Edna Rivera ( quien es Tan simple y gris que ni sus propios compañeros de partido saben en qué colonia vive de Tampico) y

es más famosa la torta de la barda, que ella; también los derechazos que dio alcanzaron a Carmen Lilia Cantú Rosas, quien por cierto no sabe ni leer, lo hace peor que el chavo del 8 cada que se para en tribuna.

Con un gancho al hígado, los azotó al decirles de frente, sin esconderse, que dejen de estar de bocones y que se pongan a trabajar, que no estén hablando sólo para confundir a la población y querer promocionarse para la próxima elección.

Estos ex priistas pretenden llevar agua a su molino, tratando de confundir a la ciudadanía, sólo se han convertido en unos succionadores del presupuesto, no les gusta trabajar, por eso es que recurren al “circo, maroma y teatro “ tratando de destrozar temas serios como el caso de la línea del préstamo estatal, la cual sólo es una opción para salir adelante de la emergencia por el COVID- 19, ante la falta de apoyo Federal, y en lugar de traer dinero para enfrentar esta crisis, prefieren estar ladre y ladre en sus redes sociales, a lo sonso.

Los Morenos se han convertido en los Contreras del Congreso local, los Federales en mascotas fieles al Presidente de la República y los Senadores siguen siendo los mismos desconocidos que ganaron en las urnas por qué la ciudadanía votó a ciegas … Que vergüenza !

Ninguno de ellos puede decir públicamente que ha gestionado recursos extras para él estado, ni drenes pluviales, ni han solucionado el des abasto de medicamentos en el IMSS ni tampoco han exigido , desde su trinchera, los insumos necesarios para Médicos del seguro social para que no se expongan a morir contagiados por el coronavirus.

Y después de rematarlos al decir Rosa González “que ni pichan,

ni cachan ni dejan batear” pues Prácticamente los dejó con los dos ojos morados y con la trompa rota, al no poder defenderse de cada uno de los moquetazos que les dio la entrenadora de box.

Los dejo embarrados como moscas en el RING.

ARROPA EL PAN A CARLOS FERNÁNDEZ

El Partido Acción Nacional de Ciudad Madero aceptó la afiliación del joven, Carlos Fernández, quien actualmente es el Director estatal del Instituto del deporte.

Ya es un integrante de este organismo político, pero esto es prácticamente un mero trámite, por que su ideología ha sido siempre por el bien común, como lo marca la doctrina azul.

Es un chavo que ha logrado ganarse la confianza de la gente de su ciudad que lo vio nacer , dónde vive junto a su familia y desde dónde todos los días trabaja fuertemente por fomentar el deporte en los 43 municipios de la entidad, aunque en su corazoncito, la urbe petrolera, es su consentida.

Sin presumirlo ni andarlo publicando ha estado ayudando, calladito a varias familias en esta emergencia, mostrando su preocupación por ayudar en lo que sea necesario.

CG ha demostrado que está preocupado y ocupado por los problemas de su Ciudad Madero.

ENTREGA DIF TAMPICO DESPENSAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

El sistema DIF Tampico que preside la señora, Aída Féres de Nader, empezó la entrega de despensas a personas adultas mayores que forman parte de los sectores vulnerables.

El organismo para la familia de la comuna porteña está trabajando en plena contingencia a quienes lo necesitan, para poner su granito de arena y salir pronto de esta tempestad.

La señora De Nader ha recorrido varias partes de la ciudad para dar el apoyo que se requiere, debido a que ya se empiezan a reflejar los estragos del desempleo que está dejando el Covid- 19.