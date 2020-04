Junta de conciliación del estado implementa la ventanilla única Esta medida no ha sido uniforme para todas las Juntas del Estado.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Este viernes la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Ciudad Victoria dio a conocer a usuarios, abogados y público en general que permanecerá sin servicio hasta el 30 de mayo de este año y que se implementara la ventanilla única con el fin de recibir demandas individuales por despido, promociones, o documentos que presenten en este periodo de emergencia por el COVID-19 en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 4 de la tarde, y estas serán acordadas y tramitadas hasta que culmine el periodo de suspensión de servicio.

En un aviso firmado por Roberto Rafael Rivas Hernández, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Victoria se aclara que en el caso de las demandas individuales por despido, promociones o demandas , colectivas o cualquier otro recurso que se presenten no correrán los términos legales en los procedimientos laborales hasta que inicien las actividades normales en la Junta que es posterior al 30 de mayo de acuerdo a las disposiciones de las autoridades sanitarias.

Esta medida no ha sido uniforme para todas las Juntas del estado, porque en otras si están operando con normalidad un ejemplo son las juntas federales, la junta de Tampico, y de Ciudad Mante que están realizando convenios dentro con los expedientes existentes o fuera de juicio co lo terminación de relaciones laborales, modificación de condiciones de trabajo y otros, sin embargo en las oficinas de las Juntas de Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa no utilizan estos criterios y tienen detenida la actividad.

En el caso de Mante por ejemplo la presidenta de la junta especial número 3 , Ana María Sotelo Valadez, permite que se sigan celebrando los convenios en medio de estrictas medidas de seguridad sanitaria, como el que ingresen solo dos personas por convenio patrón y trabajador, el uso obligatorio de cubrebocas, cumplir con la sana distancia, no se permitirá el ingreso de personas con síntomas como tos, estornudos, temperatura y solo se celebraran 10 convenios como máximo por día.