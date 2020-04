Columnas: El Kiosko Solidaridad en tiempos del virus

Los efectos económicos negativos de la epidemia del coronavirus lo resienten, sobre todo, los grupos más vulnerables de la sociedad.

Para apoyarlos en estos oscuros y complicados momentos, la administración municipal de Altamira que preside Alma Laura Amparán Cruz reparte más de 30 mil despensas a los sectores más marginados de la comunidad.

Una parte de esas despensas, 18 mil apoyos alimenticios, son los que el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a cargo de Alma Laura Hernández Amparán, entrega cada mes a los adultos mayores. Ese respaldo se mantiene y se fortalece, ahora más que nunca.

Otra gran cantidad de paquetes de alimentos, diez mil en total, comenzó a distribuirse entre los estudiantes de nivel básico.

Los alumnos, aunque no asisten a las escuelas en cumplimiento a las medidas de contingencia sanitaria y de confinamiento social, continúan con sus estudios desde la casa y, por tanto, se les ayuda con la nutrición, como se hace en los ciclos escolares normales con los desayunos escolares.

Uno de los grupos que más ha resentido el golpe económico de la pandemia del Cobiv-19 es el transporte público.

Los choferes de microbuses, carros de ruta y taxis no la están pasando nada bien ante las consecuencias negativas de la paralización de actividades productivas como medida para frenar la expansión del número de contagios del virus.

Alma Laura Amparán, alcaldesa de Altamira, giró la instrucción de entregar aproximadamente 5 mil despensas a los trabajadores del volante de las distintas rutas de la ciudad. Mil de esos apoyos alimenticios se reparten entre taxistas.

Eso no es todo: la próxima semana, el DIF de Altamira, en una acción coordinada con el DIF de Tamaulipas, repartirá 6 mil 400 despensas en la zona de más alta marginación del municipio, que además de concentrar una cada vez más alta población de perfil urbano, comprende un amplia área rural.

En esta campaña solidaria, la ayuda de la iniciativa privada también se ha reflejado en Altamira, con las aportaciones de la Fundación Vidal Rodríguez y del Grupo Garel, entre otros.

‘Cuentan con nuestro apoyo, cuentan con nuestro respaldo. Las personas que lo necesiten, pueden pasar al sistema DIF, ahí serán bien atendidos’, dijo Alma Laura Amparán, consciente de la situación por la que atraviesan las personas que más han padecido las consecuencias económicas negativas del coronavirus. Es la solidaridad que se vive en Altamira en tiempos de la epidemia.

LA ACTIVIDAD ESENCIAL DE COMAPA

Hoy más que nunca, el servicio de agua potable y alcantarillado con un nivel de calidad es fundamental para enfrentar cualquier virus.

Eso lo tiene perfectamente claro y definido el gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de la Zona Conurbada, Jorge Federico Rivera Schotte, quien ha instrumentado una serie de acciones para que el servicio se preste con un enfoque de mejora continua, con un nivel óptimo.

Sin embargo, en estos tiempos en que mucha gente expresa su solidaridad, también existen giros comerciales e industriales que quieren aprovechar la contingencia sanitaria para no estar al corriente de sus pagos, los que son vitales para prestar y mantener un servicio de agua potable al nivel que lo requiere la población.

Incluso, algunos plantean como argumento la difícil etapa de la contingencia, pero en realidad arrastran adeudos desde mediados del año pasado.

Por esa razón, la Comapa Zona Conurbada, cuya actividad es esencial en todo momento, exhorta a comercios e industrias a estar al corriente de sus pagos, sobre todo ahora que se requiere plena colaboración para salir adelante.

OSEGUERA ENCABEZA SANITIZACIÓN EN COLONIAS

El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, encabezó las acciones de sanitización en 13 colonias de la urbe petrolera durante esta semana.

Al frente de un equipo de trabajo compuesto por elementos de Municipio Saludable, Servicios Públicos y Protección Civil, el presidente municipal recorrió los sectores de la ciudad para supervisar la aplicación del programa de limpieza y desinfección y, por supuesto, para atender las peticiones que los ciudadanos le hacen directamente.

Además, Adrián Oseguera entregó despensas a los trabajadores del volante. A los prestadores del transporte público también se les solicitó que cumplan con las medidas sanitarias y, por tanto, deben utilizar cubrebocas a la hora de trabajar y pedirle a los usuarios que también las utilicen.