Piden que próximo responsable de aduanas tenga experiencia En el caso de Tamaulipas explico Almanza Armas aun no envían administrador general, aunque en cada una de las aduanas de las ciudades fronterizas hay un responsable al frente, se trata de...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Luego de los cambios a nivel nacional de los titulares de Aduanas, el vicepresidente de la zona noreste del país en CONCANACO y presidente de FECANACO en Tamaulipas Julio Almanza Armas demando que el próximo responsable de Aduanas sea una persona con trayectoria y experiencia en el ramo aduanero, debido a que los anteriores no han podido con el paquete, y de alguna manera eso impacta a las actividades aduaneras de estados fronterizos como la región noreste que es una de las más activas y con mayor derrama económica .

Expuso que en este momento tan complicado que se vive por la pandemia del COVID-19 y que ha provocado el derrumbe de hasta un 80 por ciento de la actividad económica del comercio exterior, es muy importante que el perfil de quien este al frente de la Dirección General de Aduanas del Sistema de Administración Tributario, sea una persona capacitada, con experiencia y poda tener continuidad en el cargo, ya que en menos de un año han renunciado dos y van por el tercero.

En el caso de Tamaulipas explico Almanza Armas aun no envían administrador general, aunque en cada una de las aduanas de las ciudades fronterizas hay un responsable al frente, se trata de puestos de gran relevancia porque de alguna manera las aduanas es un moustro de 100 cabezas que no puede ser controlado por alguien que no tenga ni el perfil, ni los conocimientos técnicos necesarios, considerando que al igual que el servicio exterior, estos cargos deben ser de carrera.

Resaltando que por las aduanas del país, pasan 7.5 millones de operaciones mensuales, es decir casi 90 millones al año que representan 621 mil millones de dólares al año y de ese total el 60 por ciento esta en la frontera norte el 16 por ciento en los puertos y el resto en los aeropuertos, por ello el llamado al gobierno de la república a poner especial cuidado a quien designaran como el nuevo responsable de las aduanas en México, ya que se deben tomar en cuenta todos estos requisitos para tener buenos resultados.