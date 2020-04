Columnas: Protege la informalidad, salva al país Protege la informalidad, salva al país

Cuando haya pasado esta

crisis vamos a seguir usando

zapatos. También ropa,

utensilios de cocina, muebles,

materiales de construcción; y

compraremos verduras, frutas, miel,

azúcar, quesos.

Seremos más austeros, un mucho

por la fuerza y otro poco porque

habremos aprendido a prescindir de

algunas cosas. Pero hay otras que

seguiremos usando y aquí la gran

pregunta es ¿de dónde vendrán?

¿Quiénes las van a producir?

De Guanajuato llega la señal

de alarma de que unas 500 de un

total de 700 empresas formales

productoras de calzado no

podrán resistir otro mes la actual

disminución de sus ventas. Se

trata, señala Alejandro Gómez

Tamez, presidente de la Cámara

de la Industria del Calzado del

estado, pequeñas, medianas y

microempresas, PyMes, cuyas

ventas cayeron en un 90 por ciento,

que no están trabajando y que no

cuentan con liquidez. Por ello se ven

forzadas a despedir personal.

Unas 83 mil personas están

registradas en el IMSS y, si se

considera a la informalidad, habría

que sumar a por lo menos 90 mil

personas ocupadas en este sector.

Es decir que los empleos de los que

depende el ingreso y el bienestar de

más de 170 mil familias se encuentran

en el filo de la navaja.

La situación de la industria del

calzado representa muy bien al

conjunto de la economía nacional.

Somos un país de empresas pequeñas

y micro que en su enorme mayoría

cuentan con menos de cinco

trabajadores, pero generan más de

la mitad de la producción nacional

y más de las dos terceras partes del

empleo.

Tenemos una pequeña, mediana

y micro industria muy golpeada por

décadas de competir en desventaja

con las importaciones. El modelo

económico macro propició la

venta del patrimonio nacional, la

desnacionalización de la industria, la

banca, la minería y el comercio para

favorecer importaciones subvaluadas.

Algo así como vender la vaca para

comprar leche.

Solo que en la austeridad

forzada tendremos que aprender a

consumir lo nuestro y reaprender a

producir lo esencial. En ese sentido

apunta la devaluación del peso y el

encarecimiento de las importaciones;

un camino que no hemos terminado

de recorrer.

Hay que evitar que al salir de

este encierro que preserva la vida

nos encontremos con que ya no hay

donde trabajar. Y que resulte que

para usar zapatos habrá que traerlos

del extranjero mientras que miles de

connacionales que saben y pueden

fabricarlos encuentran cerradas las

puertas de sus unidades de producción.

Preservar esas fuentes de trabajo

es hoy en día la mejor inversión. Lo

mismo hay que decir de muchas otras

actividades que se están paralizando

pero que vamos a necesitar más que

nunca dentro de pocos meses.

Urgen apoyos y rescates, no

de transnacionales y grandes

corporaciones sino del México real,

el de la informalidad y las PyMes.

Los mecanismos deben amoldarse

a distintas circunstancias. Para las

empresas formales habría que pensar

en la reversión de flujos; seguramente

tienen cuentas bancarias registradas

en el SAT y el IMSS a las que pueden

revertirse, como si fuera devolución

de impuestos, recursos acordes a la

nómina que tienen registrada o a sus

declaraciones de impuestos.

Algo que deberá corregirse más

adelante es el castigo al empleo que

implican los impuestos a la nómina

y las cuotas de seguridad social. Es

absurdo que las mayores generadoras

de empleo paguen más. Habría que

repensar el tema fiscal para que las

ganancias asociadas a una escasa o

nula generación de empleo sean las

que paguen mayores impuestos. El

empleo debe ser premiado.

Pero este mecanismo solo es útil

para las empresas formales. Habría

que pensar en un proceso acelerado

de registro de unidades informales

incentivado con apoyos económicos y

la promesa de que estarán exentas de

impuestos y cuotas durante años.

La paradoja es que dentro de

la informalidad y también en las

PyMes sobran grandes cantidades

de bienes que no encuentran

canales de comercialización. Los

zapateros no pueden vender su

producción; tampoco los pescadores;

los fabricantes de telas y ropa; los

de alimentos preparados y dulces

regionales, los de adobe y tabiques. La

lista es infinita.

Es un problema que se ha

agravado en esta crisis, pero no

es novedoso. Cientos de miles de

microempresas perdieron el mercado

que tenían en su entorno directo y no

pueden acceder a los grandes canales

de comercialización. Así que cierran.

Los viejos productores

convencionales se convirtieron en

pobres necesitados de transferencias

sociales. Y estas han funcionado

para reconvertirlos en consumidores

de productos transnacionales.

Esto debe cambiar y en adelante la

política social deberá reorientarse a

reconstruir el entorno de mercado

local y regional diversificado en el que

puede consumirse su producción.

El principal apoyo que puede

recibir la informalidad y las PyMes

es colocar su producción y servicios.

Hay que lanzar programas de

compra de la producción informal

y convertirlos en apoyos sociales a

grupos vulnerables. En el medio rural

hay cientos de miles de gentes, sobre

todo mujeres necesitadas de mejor

calzado. Y vestido, y materiales de

construcción y de muchas otras cosas.

La mejor forma de convertir la

producción informal en apoyos

sociales es plantearlo en reversa.

Hay apoyos monetarios a cerca de

veinte millones de personas y hay

que convertirlos en demanda para la

producción informal y de PyMes.

Ya la ciudad de México nos da el

ejemplo con mecanismos de reparto

de vales que pueden usarse para

compras en los comercios locales.

Esto puede reproducirse a nivel

nacional para canalizar la demanda a

los sectores en riesgo.